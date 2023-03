“Mi meta es liberar a monseñor Álvarez”, dice mexicano que elevará caso a tribunales internacionales

El abogado mexicano Carlos Ramírez, director jurídico para Latinoamérica de la Asociación Abogados Cristianos, elevará el caso de monseñor Álvarez, porque encontró irregularidades en el proceso en su contra

Carlos Ramírez, director jurídico para Latinoamérica de la Asociación Abogados Cristianos, confirmó que llevarán ante tribunales internacionales el caso de Monseñor Rolando Álvarez, en cuyo proceso judicial encontró demasiadas irregularidades.

El abogado Ramírez dio una entrevista al diario La Prensa en la que aseguró que analizaron el proceso judicial que se llevó en contra de monseñor Álvarez y encontraron una serie de irregularidades al proceso interno, lo cual califica como “una clara violación flagrante a sus garantías constitucionales y a los derechos humanos”.

Ante estas circunstancias, Abogados Cristianos tomó la decisión de llevar a las instancias internacionales pertinentes este caso, “no nada más por la flagrancia en la violación de los derechos y garantías constitucionales, sino para salvaguardar la integridad y la vida de monseñor Álvarez”.

Explica que el procedimiento que se siguió en contra de monseñor Álvarez es irregular, porque incluso lo condenan basándose en una ley que todavía no tenía vigencia y no aplicaba para él, “entonces bajo el marco jurídico estricto deberían de eliminar la sanción que en su momento se impuso, dejarlo en libertad, porque no hay un delito que perseguir comprobable, de manera fehaciente los testigos que en su momento presentaron ni siquiera son presenciales, son testigos de oído y todo eso se podría impugnar de una manera ordinaria en un tribunal que fuera objetivo, pero en este caso sabemos que no lo son, tienen una visión parcializada de la realidad y eso ha derivado en este proceso irregular”.

Ramírez dijo a La Prensa que ellos agotarán todas las vías y acudirán ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y ante la Corte Interamericana de Justicia, para poder presentar una denuncia.

“Hay cuatro instancias que vamos a agotar. Las primeras son independientes, las últimas dos necesitamos que se agoten las instancias nacionales que todavía siguen vigentes en Nicaragua. Vamos a solicitar la intervención de la Organización de los Estados Americanos, vamos a solicitar la intervención de la ONU, esto a través de las medidas precautorias que en su momento se puede solicitar para la salvaguarda de los derechos humanos de los perseguidos políticos o de los reos que han sido violentados en sus derechos y garantías constitucionales, y también lo haremos valer ante la corte interamericana esto una vez que se agoten todas las instancias locales en materia judicial”, señaló Ramírez.

Solicitarán información del obispo

Por otro lado, ante el desconocimiento del paradero real de monseñor Álvarez, el abogado mexicano dijo que vía diplomática solicitarán al régimen que “exponga de manera pública la información del obispo, que eso es también una situación que se debe de poner a la visión pública, datos, por ejemplo, sobre en qué cárcel está, cuál es su condición, cuál es su estado de salud, qué condiciones de convivencia está teniendo”.

Además, dijo que el proceso ante la Corte Interamericana depende de la resolución que hagan los tribunales locales, “que hasta donde entendemos están atrasando arbitrariamente la resolución de la impugnación a la sentencia que en su momento se hizo, después de la impugnación viene el recurso de casación, que también lo deben de resolver los tribunales locales y una vez hecho esto nosotros podríamos solicitar la intervención de la Corte Interamericana”.

Así que asegura que estaríamos hablando en un proceso ordinario de semanas, pero quizás por lo polémico del asunto “lo retrasen a meses, estamos al tanto del proceso en Nicaragua a través del seguimiento de los medios de comunicación independientes, pero no tenemos una inferencia directa”.

Ruptura con El Vaticano empeorará situación

Por otro lado, especificó que su “meta como abogado es que el estado de derecho prevalezca y liberar a monseñor Álvarez”. Además, Ramírez asegura que ven con preocupación “la violación flagrante a los derechos humanos, vemos una eliminación total del derecho a la libertad religiosa, una implantación de una dictadura que poco a poco va limitando más libertades de los ciudadanos nicaragüenses y es un peligro no nada más para la estabilidad democrática de una nación sino para todos los ciudadanos que viven en ese país”.

También afirma que la ruptura del régimen con El Vaticano podría empeorar la situación de monseñor Álvarez, pues “Daniel Ortega literalmente reaccionó de una manera violenta a las declaraciones que hizo el Papa Francisco y la ruptura diplomática que hay entre el Vaticano y Nicaragua no indica nada más que hay una cerrazón a la serie de argumentos internacionales que se han expuesto en la implementación de una dictadura que es un hecho consumado en Nicaragua y sí puede agravar la situación judicial del obispo y es preocupante, porque sufre de diabetes debería de tener una atención especial recibir comida adecuada, medicamentos”.

La presión diplomática es fuerte y “la presión jurídica va a aumentar, porque, así como nosotros estamos ejerciendo acciones, habrá otros organismos internacionales que lo harán, porque, repito hay una violación evidente a las libertades y las garantías constitucionales al pueblo de Nicaragua”.