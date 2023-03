Monseñor Báez exige la libertad de Monseñor Álvarez: “Quiten la piedra de la cárcel, liberen al obispo

En una de las homilías más enérgicas, el Obispo Auxiliar Silvio Báez demandó la liberación del obispo de Matagalpa Rolando Álvarez y advierte al régimen que no podrán retenerlo

Monseñor Báez comparó a Monseñor Álvarez con Lázaro, el amigo de Jesús y a la cárcel con un sepulcro, y al igual que Lázaro, confía en que será liberado.

“Hoy también otro amigo de Jesús está en el sepulcro de una cárcel. Es mi hermano obispo, Mons. Rolando José Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa, un amigo de Jesús que han encerrado en un sepulcro. A él también hoy Jesús le dice: sal fuera, Rolando, y vive, deja la cárcel y vuelve a ser pastor de mi pueblo. Yo te sacaré de ese sepulcro” exclamó en su homilía de este domingo 26 de marzo.

El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, desde su exilio, sostuvo que el cinismo, la mentira y la maldad de los captores del obispo Rolando Álvarez no lo retendrán por mucho tiempo “la oración incesante de tu pueblo y la solidaridad del mundo entero que clama por tu libertad. Rolando, hijo mío, siervo mío, pastor, profeta mío, muy pronto yo te sacaré de ese sepulcro, porque he llorado contigo y no soporto más ver a mi amigo privado de su libertad, de su dignidad y de su misión en la Iglesia. “Rolando, sal fuera!”.

En su homilía, Báez se refirió a quienes han encerrado y han querido apagar la voz de Álvarez, “Jesús les dice como les dijo a los judíos frente a la tumba de Lázaro: ¡Quiten la piedra!, desátenlo y déjenlo andar” demandó así la liberación del obispo de Matagalpa.

“No se engañen. Ustedes son los verdaderos prisioneros, prisioneros de la maldad y de la mentira, de la ambición y la crueldad. Quiten la piedra de la cárcel y liberen al obispo. Ustedes, que se alimentan de violencia y se engañan con el cinismo, no podrán contra la nobleza y la dignidad del obispo” sentenció el obispo Báez.

El mensaje de Silvio Báez llegó solo horas después de que monseñor Rolando Álvarez fuera presentado ante medios oficialistas cuando recibió la visita de sus hermanos en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro.

“No se paralicen por el miedo” dijo Báez

Monseñor Silvio Báez, hizo alusión al destierro de todo un pueblo en Babilonia “Dios se lo dice también hoy a los pueblos oprimidos y desterrados: ¡Yo abriré sus sepulcros y los sacaré! No quedarán encerrados y temerosos ante el cinismo, las amenazas y las armas de los poderosos. No acepten ser enterrados en una normalidad artificial creada por la represión, no se queden en el sepulcro del silencio paralizados por los miedos, no acepten el sepulcro que mata el futuro y deja todo en manos de los tiranos” recalcó.

Desde el púlpito, Báez se refiere a Nicaragua como un pueblo oprimido, temeroso o desterrado que alcanzará su libertad “Pueblo mío, sal fuera. Déjate tomar por mi mano y lucha sin cansarte. Tu vocación es la libertad”.

Para el obispo Báez, Nicaragua está llamada a luchar y triunfar “Dios dice: yo estoy contigo, pueblo mío. No estás solo, yo te tomo de la mano para que resucites después de haber sido crucificado. Confíen y sigan luchando. Hay futuro, hay esperanza. Confíen en mí, dice el Señor, pero confíen también en ustedes” concluyó.