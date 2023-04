Ex esposa del boxeador Félix “gemelo” Alvarado interpone denuncia por agredirla a golpes

En la paliza a la mujer participaron agentes policiales según la denunciante

La ex esposa del boxeador mundial de las 108 libras Félix “gemelo” Alvarado, Clara Quiroz, denunció al pugilista por agredirla a golpes, simplemente porque publicó en redes sociales que tenía una nueva relación sentimental.

“El hombrecito anda como chimado. Llegó yo estaba comiendo con mis hijos, me golpeó, me echó a su mujer, estoy viniendo de la policía”, denunció Quiroz a través de un Facebook Live.

También denunció que una patrulla de la policía se prestó al juego de Félix Alvarado porque llegaron y los agredieron.

“Cómo es el dinero, llevó unos policías pagados, nos agarraron, nos golpearon. Me golpearon un sobrino mío, que tiene 14 años, en el pómulo de viaje. Todo por una m… publicación. Anda malo es un chivo”, continuó.

La fémina denunció que la patrulla policía llegó a su vivienda como si se tratara de un operativo antidrogas.

“Cuando uno tiene dinero llegaron los policías, como cuando les hacen eso a los vendedores de drogas, llegó Felipe Alvarado con un pasamontañas donde estaba yo comiendo con mis hijos, fue prácticamente como una redada. Llegó con un pasamontañas, llegó con su mujer, la mujer llegó grabando”, denunció.

Agrega “no metí las manos no, no, no, no metí las manos porque vamos a la sinverguenzada. Es un chivo apenas dije que yo tenía una relación, el hombrecito se soltó”.

A pesar que fue a una estación policial asegura que la patrulla y los agentes que la agredieron se desaparecieron “llegué a la policía, no miré la patrulla se me desaparecieron los policías que me hicieron todo esto, lo que es el dinero, me trataron, me dijeron barbaridades y andaba con mis hijos”.

Quiroz explicó que en la primera audiencia en los juzgados de familia, las autoridades le otorgaron la custodia de sus dos hijos. También las autoridades le ordenaron que entregara el 50% de cada pelea, sin embargo, asegura que ella no ha reclamado nada.

La ex esposa aseguró que visitará las oficinas del Instituto de Medicina Legal para una evaluación médica “Miren como me dejaron él y su mujer y los policías que llegaron me agarraron del pescuezo, la mujer me agarró como quiso y no metí las manos”.

Hechos ocurrieron en un bar

En una entrevista a La Prensa, Félix “el Gemelo” Alvarado envió dos videos donde queda en evidencia que los hechos sucedieron en un bar, cuando él llega con su pareja para buscar a sus hijos.

Según el medio de comunicación, en un video se observa a la hija mayor de 7 años en una caponera en las afueras del bar en compañía de otra niña.

En otro video enviado a La Prensa se observa a los otros dos hijos del boxeador, de 1 y 4 años, dentro del bar llorando.

En las imágenes aparecen peleando Clara Quiroz con la actual pareja del boxeador, quien grababa con un celular el lugar y las condiciones en que fueron encontrados los niños.

Los hechos se registraron a las 11:00 p.m. del 2 de abril en un bar en Ticuantepe.