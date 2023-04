Madre a la que le practican hemodiálisis pide ayuda para su niña con microcefalia en Managua

10:57 a.m.

La pequeña tiene 5 años, nació con microcefalia, padece epilepsia y tiene gastrostomía, por lo que necesitan comprar botón gástrico y comida especial, pues se alimenta por el estómago

La vida de Ericka Ruiz cambió para siempre cuando le diagnosticaron insuficiencia renal crónica. Para mantenerla estable le practican hemodiálisis, un procedimiento que la ha debilitado físicamente, pero asegura que saca fuerzas de donde sea para cuidar a su pequeña hija de 5 años, quien nació con microcefalia, tiene Parálisis Cerebral Infantil, convulsiona, usa oxígeno y se alimenta por su estómago.

La joven señora solicita ayuda para la alimentación de su niña,María Alejandra Blanco Ruiz , y para comprar el botón gástrico que usa, valorado en 360 dólares, el cual deben comprar en el extranjero, pues ella no tiene recursos, ya que subsisten con el salario de guarda de seguridad de su esposo.



“Nuestra niña es una niña de 5 años que está desnutridita, porque nosotros no tenemos la capacidad económica para comprarle su pollo y sus verduras todos los días, es muy rara la vez que se lo hacemos, honestamente. Ella toma leche es lo que más le podemos dar su leche con cereal. Tiene microcefalia, tiene parálisis cerebral infantil ella sufre de epilepsia también tiene una gastrostomía tiene que comer por su estómago”, relató Ruiz a 100% Noticias.

Asimismo, comentó que la niña usa pañales, toallas húmedas y pomadas especiales para evitar que la piel se le lastime. La pequeña no habla y tampoco camina, la llevan a diversos tipos de terapia para que sus condiciones mejoren.

Cómo contactarla

“Por la misericordia de Dios estamos adelante con ella, porque mi esposo pues trabaja como guarda de seguridad y no tenemos la capacidad económica yo tengo varios años en hemodiálisis, tengo un problema en el hombro izquierdo por el cual me mandaron a terapia, también me cuesta caminar tengo poco calcio en mi cuerpo, pero ahí vamos con la misericordia de Dios adelante, porque usted sabe que uno por los hijos llega hasta home”, señala Ruiz.

La señora relata que la niña usa el botón gástrico que la ayuda a alimentarse mejor, pero cuando no consiguen dinero para comprarlo le ponen una sonda Foley número 18, la cual a veces también escasea en Nicaragua.

“Yo pido ayuda para alimentarla, porque necesita sus licuados de pollo y verduras, pero no nos alcanza, también ocupamos gasas, guantes, pañales, y sobre todo el botón gástrico”, insistió.

Esta familia habita en Managua, en el barrio San José, de Medicina Legal, 3 cuadras arriba. Pueden llamarla al número 505 8272 4930.