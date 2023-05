Policía captura en Chinandega a nicaragüense señalado de raptar a niña salvadoreña

La menor fue encontrada en buen estado de salud y actualmente se encuentra bajo la protección de autoridades de la embajada de El Salvador; quienes coordinan el retorno hacia su casa

Agentes de la Policía en el municipio de El Viejo, en el departamento de Chinandega, lograron la captura de un hombre identificado solo como Gustavo Adolfo de 35 años de edad, un nicaragüense señalado de raptar a una niña salvadoreña de 11 años de edad.

La menor fue encontrada en buen estado de salud y actualmente se encuentra bajo la protección de autoridades de la embajada de El Salvador; quienes coordinan el retorno de la niña hacia su casa.

Desde el pasado fin de semana, circuló en redes sociales la desaparición de la menor, quien dejó una carta a su mamá donde expresaba que se dirigía a Nicaragua con el hombre, por lo que de inmediato dio aviso a la Policía de ese país.

“Mamá le dejo este papel para que no se asuste cuando ya no esté. Pero usted sabía que yo estaba enamorada y quería a Gustavo Adolfo. Así que me fui con él para su país, Nicaragua”; decía la carta que según dejó la niña a su madre al momento de irse.

Gustavo Adolfo se encuentra detenido en una estación policial en el departamento de Chinandega y hasta el momento se desconoce si las autoridades nicaragüenses estarían extraditándolo a El Salvador o si será juzgado en Nicaragua por el delito cometido.

Días después que circulara en redes sociales la denuncia de la desaparición, la menor grabó un video donde explica que tiene 14 y no 11 años de edad.

“Ya no quiero estar allá, allá mucho me maltratan, me mandan a trabajar, me quitan casi todo el pisto (dinero), me dejan solo diez dólares”, dice la pequeña al momento que voltea a ver hacia un lado del teléfono y expresa que se quiere quedar con el supuesto raptor porque “yo lo amo” y repite que no quiere irse.