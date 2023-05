Sergio Bustamante, un escritor emergente referente de la literatura infantil en Nicaragua

Trilingüe, comunicador social, abogado, Bustamante es un emergente, pero reconocido escritor y narrador oral escénico, que destaca por sus presentaciones literarias y su interacción con el público infantil y juvenil

El nicaragüense Sergio Bustamante Cortez decidió hace seis años dedicarse de tiempo completo a su pasión: escribir cuentos para niños. Ahora se ha convertido en un referente de la literatura infantil en Nicaragua, con la que busca motivar el pensamiento crítico en los más pequeños.

Trilingüe, comunicador social, abogado, Bustamante es un emergente, pero reconocido escritor y narrador oral escénico, que destaca por sus presentaciones literarias y su interacción con el público infantil y juvenil. Se ha presentado ante miles de niños y trabaja de la mano con empresas que se interesan por la educación en Nicaragua.

Para este escritor treintañero, hasta hace 10 años era una utopía el poder escribir y mucho menos imprimir un tiraje de libros, en un país como Nicaragua, donde esa industria recibe muy poco apoyo.

La falta de oportunidades "es algo que me motivó, poder abrir un camino, hacer ver que es un paradigma que un artista no puede vivir de su arte. Sí puede ser posible cuando se trabaja con determinación, con pasión", explicó en una entrevista a EFE Bustamante.

DE PERIODISTA A ESCRITOR

Comenzó trabajando en medios de comunicación escritos, ONG y centros de llamadas, y con sus ahorros pudo, a partir de 2017, iniciar su carrera como escritor independiente publicando su primera obra titulada: "Cuentos Loquillos", una compilación de pequeñas historias de la vida cotidiana combinada con ficción y dirigido, principalmente, a público joven.

Sin embargo, su pasión y meta siempre fue escribir para niños, pero la situación convulsa que vivió Nicaragua en 2018 obligó a Sergio a estacionar su proyecto y retomarlo en 2019, cuando lanzó su primer libro infantil: "Baky, el tapir elegante", un cuento en los que intervienen animales con características humanas y que invita a la conservación de las especies en peligro de extinción.

"Uno de mis propósitos es compartir con la niñez, y uno de mis objetivos importantes es proveer a mi país de literatura de calidad mundial", indicó el escritor.

Ese primer libro de cuentos fue lanzado al público en dos idiomas, en inglés y español, además contiene alta calidad gráfica, preguntas de compresión lectora, resolución de laberintos, sopas de letras, reordenar palabras, entre otros.



"Y todo esto tiene un propósito: el desarrollo cognitivo en los niños, que fortalezcan su memoria, y sobre todo poder motivar un pensamiento critico", añadió.

DESCENDIENTE DEL POETA ALFONSO CORTÉS

Bustamante, descendiente del poeta nicaragüense Alfonso Cortés (1893-1969), uno de los mayores exponentes literarios del país, después de Rubén Darío (1867-1916), hasta la fecha ha publicado ocho libros: seis para público infantil y dos para jóvenes, imprimiendo alrededor de 11.000 réplicas.

"Si bien es cierto que esta cifra en otros países no es mucho, en Nicaragua es bastante", sostuvo el escritor, que trabaja con fondos propios.

Sergio realiza presentaciones infantiles que en Nicaragua está más relacionado con el mundo de los payasos o títeres. El escritor las realiza con el arte de la narración oral escénica, un campo muy poco explorado en el país y que se trata de un método de comunicación para relatar historias, valiéndose de la voz y del lenguaje expresivo.

"Nunca me imaginé convertirme en cuenta cuentos. En algún punto de mi carrera se me reconocía como un contador de cuentos, más que de un escritor", confesó Bustamante, quien aprendió de forma autodidacta cómo mejorar en ese arte.





"Aquí en Nicaragua hay gente que escribe, pero no cuentacuentos, y hay gente que cuenta cuentos, pero no escribe, y a mí se me dio el privilegio de ser alguien que escribe y cuenta. Creería que soy el único escritor que se dedica todo el tiempo a la narración y a la escritura", puntualizó.

Sus libros han tenido gran aceptación entre los niños y muchos de ellos le comentan sobre las historias que escribe y sobre ser su ejemplo de escritor cuando crezcan.

"Tengo que decir que al final del día me apasiona que los niños puedan venir y decirme: yo quisiera ser escritor como usted".

Todos sus libros están basados en problemáticas sociales combinadas con ficción.

Bustamante espera promover sus obras y viajar a otros países para obtener más reconocimiento, así como seguir escribiendo libros.

Este escritor se presentó en 2022 en Costa Rica y este año lo hará en Honduras y Guatemala.