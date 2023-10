Autoridades ticas señalan que Nicaragua denegó el ingreso a excursión costarricense porque la actividad a la que venían “fue cancelada”

Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación de Costa Rica dijo que Nicaragua no permitió el ingreso de una excursión costarricense porque la supuesta actividad a la que venían “fue cancelada”

El ministro de Comunicación de Costa Rica, Jorge Rodríguez, explicó este jueves que a los ciudadanos costarricenses que se les impidió el ingreso a territorio nicaragüense la tarde de este pasado miércoles, se debió porque la “actividad” a la que venían a Nicaragua “fue cancelada.”

Jorge Rodríguez no explicó cuál era la actividad a la que venían más de 100 ciudadanos costarricenses a los que se les impidió el paso por la frontera de Peñas Blancas por parte de las autoridades de Migración nicaragüense.

“Recientemente un grupo de ciudadanos costarricenses no pudo ingresar a Nicaragua. Hemos confirmado con las autoridades nicaragüenses que la no autorización se dio dada a la suspensión de la actividad en la que nuestros compatriotas iban a participar en el hermano país de Nicaragua”, explicó Jorge Rodríguez mediante un video difundido en las plataformas de la Casa Presidencial de Costa Rica.

Lea: Dictadura niega ingreso a Nicaragua a más de 100 costarricenses que venían como turistas

De acuerdo con el funcionario costarricense, los ciudadanos retornaron a sus viviendas en buenas condiciones de salud.

“Hemos confirmado también con la Dirección General de Migración Extranjería y la Cancillería que todos los costarricenses han regresado a sus hogares de forma sana y segura”, agregó el ministro de Comunicación de la vecina del sur.

“Agradecemos el esfuerzo de todos nuestros colegas en las otras instituciones para poder validar esta información”, finalizó Jorge Rodríguez.

Venían de turistas

La tarde de este miércoles, los ciudadanos costarricenses denunciaron a 100% NOTICIAS que tenían previsto ingresar como turistas para recorrer las ciudades de Granada, Managua y León. Además negaron pertenecer a alguna organización política o religiosa.

“Nosotros íbamos como turistas a Nicaragua, somos 100 costarricenses de diferentes lugares de Cartago, de Desamparados, Heredia y de varios lugares y resulta que este salimos desde las 5 de la mañana y la idea era visitar Managua, Granada y León”, explicó a 100% NOTICIAS una de las afectadas.

Los turistas tenían reservaciones en distintos hoteles de Nicaragua, donde se alojarían mientras realizaban sus recorridos por las ciudades turísticas de nuestro país.

“Teníamos reserva en el Hotel Hilton y el hotel Holiday Inn en Managua y no nos dejaron entrar porque, no nos dieron explicaciones a pesar de que teníamos todos los papeles en orden, ya habíamos pasado la frontera de Costa Rica y estábamos haciendo fila para ingresar a Nicaragua, nos tuvieron dos horas y después nos dijeron, ´no, no les permitimos el ingreso a Nicaragua´, denunció otra de las ciudadanas costarricenses.

Lea más: Nicaragua cierra frontera a Costa Rica en represalia a medidas adoptadas

El ministro Jorge Rodríguez tampoco explicó cuál sería la actividad “que fue cancelada” en Nicaragua, de la que tampoco se tiene información en Nicaragua.