Cardenal Brenes llamó a la calma en medio de acusación por lavado de dinero contra iglesia en Nicaragua

Durante la solemnidad de Pentecostés, el cardenal Leopoldo Brenes, Arzobispo de la Arquidiócesis de Managua, exhortó a la feligresía a “no tener miedo”. Las declaraciones del prelado llegan horas después que la sancionada Policía acusara a la Iglesia de lavar dinero.

“Les invito también con esta situación que están viviendo nuestras parroquias, a no perder la calma y tampoco a no escuchar muchas noticias, muchas publicaciones que exageran, dicen fuentes fidedignas y no relevan las fuentes fidedignas. Así que mantengamos la calma, la tranquilidad, sin duda alguna el Espíritu santo es el que va llevando a esta iglesia y pronto tendremos las soluciones respectivas”, dijo Monseñor Leopoldo Brenes al finalizar la eucaristía en catedral de Managua.

Ante el contexto de persecución que vive la Iglesia Católica en Nicaragua y que ha llevado a la captura de tres sacerdotes en los últimos días, Monseñor Leopoldo Brenes, también dijo que la “Iglesia está en manos del Espíritu Santo”, por lo que llamó a la feligresía a dejarse influenciar por redes sociales que desinforman.

“Les invito a mantener siempre la calma y a no dejarse influenciar por redes o noticias que verdaderamente exageran, yo las leo poco, pero a veces cuando me la mandan ahí, me da risa ver todo lo que dicen porque no encuentro fundamento en ellas”, expresó el Cardenal, quien estuvo acompañado por varios sacerdotes.

“Yo diría también recordando ese pensamiento del Papa San Pablo VI, que ya se los he mencionado muchas veces, "Después de Pentecostés la iglesia está en manos del Espíritu Santo" y a veces el Espíritu Santo es el gran desconocido”, exhortó el cardenal.

Prédicas sin políticia

Monseñor Brenes, quien lucía sereno durante su homilía, también exhortó a los sacerdotes a celebrar eucaristías con “alegría”, lo que parecer ser un llamado de atención a los sacerdotes que mezclan política durante las eucaristías.

“Nuestra predicación va a llegar a los otros con gozo y alegría si la hacemos con el Espíritu. Si nosotros nos preparamos , se los digo con mucha fuerza y con mucha alegría , a veces uno como sacerdote y como obispo escribe su homilía y trata de apantallar a sus fieles, que digan que el obispo, ´mira al sacerdote que bonito que hablan´, pero a veces uno les pregunta ¿Qué tal estuvo la homilía?, pero dicen “No le entendí muy bien pero estuvo bonita” porque a veces queremos lucirnos , pero no es cuestión de lucirse, no, es sencillez en la predicación, eso es lo hermoso porque en la sencillez el Señor se refleja y el Espíritu Santo también llegará a la audiencia. Aquellos que hablan con sencillez y no con soberbia”, expresó Monseñor Brenes.

También hizo un llamado a la feligresía a evitar los malos comportamientos y contrario a ello, dar testimonio sobre el Espíritu Santo.

“¿Cómo estoy yo como templo?, porque algunos podemos estar llenos de telaraña, a que puede haber cucaracha, a que puede haber ratones, no sé qué cosas más, ¿cómo está nuestro templo del Espíritu Santo?, ¿está verdaderamente limpio para que él habite en nosotros y nos conduzca y nos dejemos conducir”?, reflexionó el cardenal Leopoldo Brenes.