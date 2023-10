El fin de semana empezó en Nicaragua la realización del censo de alfabetismo impulsado por la dictadura Ortega Murillo, con el supuesto fin de determinar los grados académicos de la población, sin embargo, los maestros, que han sido obligados a llevar a cabo esta tarea, están siendo rechazados porque las preguntas del censo parecen más de espionaje, según algunos pobladores.

“Nosotros hemos ido obligados a venir a censar, sin embargo, lo hacemos porque es parte del trabajo y los censos son importantes, el problema es que aquí las preguntas deberían ser cúal es el grado de estudio de las personas y listo, pero se va mucho más allá y la gente no quiere dar los datos y a nosotros nos exigen llevarlos”, señaló una maestra que por evitar represalias omite su nombre.

Nadia es una ama de casa que rechazó el censo, porque no le gustó que le preguntaran información personal y sintió que es como un mecanismo de control que quiere tener la dictadura.

“Localizarlo a uno con exactitud es lo que quieren. Primero debés dar tu nombre y pues hasta cierto grado es comprensible, pero te piden número de cédula, como si uno no está inscrito en el registro civil, y lo otro es que te exigen, porque te dicen que deben llevarlo, es el número de celular. Cuando llegamos a esa parte, le pedí al profesor que vino que se retirara por favor”, compartió esta ciudadana.

Sin embargo, la mujer comparte que aunque el maestro que andaba censando se fue de su casa, al día siguiente regresó a pedirle que le diera el dato, porque es exigido, pero ella se siguió negando y hubo una tercera visita en la que se hizo acompañar de un secretario político, pero finalmente no les brindó la información.

“Lo raro es que si el censo es de alfabetismo, para qué quieren el número de teléfono de todos los que viven en la casa, eso es para espiarlo a uno”, insistió.

Exigencias

Una maestra que está cerca de su jubilación considera que es un atropello exponerlos en un censo en el que mucha de la población no está de acuerdo.

“En algunas casas nos han recibido muy bien, la gente nos da refresco y hasta frutas para el camino, pero en otras nos han tirado las puertas en la cara y no comprenden que nosotros solo cumplimos órdenes. No le voy a decir que no tienen razón, porque el censo parece más para control político que para alfabetismo, pero se las desquitan con nosotros”, dijo la señora.

Asimismo, señaló que la semana pasada las capacitaron para llenar las hojas de información y la orden es que todos los datos deben ir completos y que si hay casas cerradas, deberán regresar las veces que sea necesario, porque ningún hogar debe quedar fuera del censo.

“Es una exigencia tremenda, si la gente no nos da los datos, prácticamente nos quieren obligar a que se los saquemos, a tal punto que hasta lleguemos con la policía a las casas que no permitan el censo. No sé cuál es el afán de llegar a ese extremo. Al momento no he oído que hayan llevado a la policía, pero sí sabemos de maestros insultados y corridos de las casas”, prosiguió.

El censo continúa a diario, con especial énfasis los sábados, día en que supuestamente los maestros descansan, pero deben realizar esta labor.

“Alguna gente nos ha dicho que el censo es para saber cuántos chavalos hay para enviarlos después al servicio militar, hay mucho temor y desconfianza”, concluyó la maestra.