Nicaragua elimina tarjeta de vacuna y pruebas covid a turistas que ingresen al país

Nicaragua ya no pedirá a partir de hoy a los viajeros, nacionales o extranjeros, un test negativo de la Covid-19 ni tarjeta de vacunado contra la enfermedad, aseguró el Ministerio de Salud (Minsa) a través de un comunicado.

La resolución ministerial 360-2023 fue presentada por la titular del Minsa, Martha Reyes, quien informó que en correspondencia con la situación epidemiológica internacional y nacional de la Covid-19 y los niveles de inmunización alcanzados se ha decidido realizar modificaciones a los requisitos de entrada al país como parte del control sanitario internacional.

"Por tanto esta autoridad resuelve tomando en consideración la declaración brindada por la OMS en relación a la Covid-19 siendo que ya no constituye una situación de emergencia a nivel internacional y de cara al fortalecimiento del control epidemiológico nacional se ha establecido reformar la Resolución Ministerial número 136 2023, de fecha del 17 de marzo del año 2023, referido a las enfermedades bajo vigilancia internacionales, incluyendo la enfermedades respiratorias en todos los puntos de entrada al país", afirmó Reyes.

Leer más: Cómo actuar y qué medicamentos tomar si padece dengue

“Es importante que quede ratificado que a partir de la fecha los requisitos que estaban establecidos para ingresar al país incluían el presentar la tarjeta de vacunación a partir de los 3 años, en el caso de los niños, o si no estábamos vacunados presentar la prueba negativa de PCR. Ya no son necesarios y toda persona que ingrese al país no tiene necesidad de presentar ningún requisito relacionado con la Covid-19, pero también es importante dar a conocer que los requisitos de la fiebre amarilla se mantienen”, añadió.

“Si viajamos a países endémicos tenemos que estar vacunados contra la fiebre amarilla y si se ingresa al país también deben traer su tarjeta de vacuna de fiebre amarilla donde la aplicación no sea de menos de 10 días, además,se seguirá haciendo la toma de temperatura en todos los puntos de entrada, porque este es un requisito de nuestra vigilancia a nivel nacional e internacional, establecido para la detección oportuna de cualquier situación de riesgo”, culminó Reyes.

Hasta el martes pasado, Nicaragua acumulaba 245 muertos y más de 20.000 casos confirmados por la covid-19, desde marzo de 2020, cuando el coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad, fue localizado en el país, según el Ministerio de Salud.