Marcos Medina nació para ser periodista “Y si Dios lo permite lo voy a seguir haciendo”

El periodista desterrado y director de la plataforma digital Fuentes Confiables, Marcos Medina, interpuso formal denuncia ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) para que documente las arbitrariedades que comete el régimen de Daniel Ortega, quien a través de la Dirección de Migración y Extranjería prohibió el ingreso de él y su familia a Nicaragua.

Medina relató que el lunes le tocaba regresar a Managua pero la aerolínea no lo dejó subir al avión. “Estuvimos una semana en EEUU atendiendo asuntos médicos familiares, veníamos solo a eso, horas antes hacer el pre chequeo con la aerolínea, el código se nos desactiva para hacer el pre chequeo, o sea, no nos deja ingresar, no existía un vuelo de retorno”.

Agrega “Cuando pasa eso yo me comunico directamente con aerolínea, Spirit y Spirit lo que me dice es que me va a pasar como un supervisor y el supervisor lo que me comunica es que el Ministerio de Gobernación a través de Migración y Extranjería había puesto una restricción para el retorno de mi persona y de mi familia”, explicó.

Según el reportero, el régimen impidió el ingreso de su núcleo familiar, resaltó que su trabajo como comunicador es público en los diferentes medios de comunicación. “Yo no me oculto de lo que hago, también trabajaba en Radio Corporación y no no hemos venido ni a confabular, no hemos venido a hacer una cosa distinta a lo que nosotros teníamos previsto que era atender asuntos familiares vinculados con asuntos médicos”.

El director de la plataforma Fuentes Confiables dijo que esta acción viola los derechos fundamentales de su esposa e hija, “mi hija debería estar en su salón de clase ahorita pero está viviendo una situación que no debería, mi esposa debería estar en el trabajo, teníamos planes familiares allá en Nicaragua”, expresó visiblemente conmocionado.

Un precedente

Al interponer formal denuncia ante la CPDH, el periodista espera sentar un precedente y que sean las organizaciones correspondientes las que lleven la denuncia ante las instancias que correspondan.

“Es necesario que se documente este caso, así como otros que quizás no lo hacen público por diversas situaciones, pero si es necesario denunciar y que el futuro en un futuro la justicia se va a encargar de de toda esta situación. Yo espero y confío en Dios que vamos a volver a nuestra patria en algún momento y así estamos, no, en las manos de Dios”.

Medina, quien tiene su confianza puesta en Dios, no pierde las esperanzas de salir adelante ahora en Estados Unidos. Señala que no cuentan con un permiso de trabajo.

“Agradecemos a Estados Unidos la oportunidad que nos haya permitido a través de visado, no esperábamos quedarnos, no esperábamos estar en esta situación, a empezar de cero, mi hija a un nuevo colegio, mi esposa a buscar un trabajo a buscar una manera de de sobrevivir, de igual forma, me pasa a mí, yo tenía un trabajo formal en Nicaragua ahora aquí no lo tengo, no tengo permiso laboral, son situaciones que a uno a veces lo frustran, pero estamos confiados que Dios nos acompaña y vamos a salir victoriosos”.

También destacó que era uno de los pocos periodistas a quien el Cardenal Leopoldo Brenes de daba declaraciones “yo hacía las preguntas que correspondían en la medida de lo posible, ahora la situación del periodismo en Nicaragua definitivamente es compleja porque están encima de nosotros (...) una ley como por ejemplo ciberdelito, una ley discrecional, que depende como se interprete puedes ir detenido puede ser declarado traidor a la patria, entonces estamos entre la espada y la pared”.

País de oportunidades

El periodista dijo que ahora se plantean una nueva vida, frente a un país de oportunidades “Nosotros vamos a acogernos a lo que nos permitan las leyes de esta nación y vamos a iniciar de cero, vamos a hacer mejores personas con esta situación. Vamos a reconstruir nuestro futuro, vamos a reconsiderar nuestros planes para continuar con nuestra vida normal como familia”.

Medina dijo que nació para la comunicación y si Dios lo permite va a seguir haciéndolo “me profesionalice en comunicación, en Periodismo y es lo que voy a seguir haciendo, es lo que aprendí a hacer, es lo que he hecho en los últimos 10 años de mi vida. Y si Dios lo permite lo voy a seguir haciendo”.

Libertad de prensa amenazada

Marcos Carmona, representante de la CPDH, señaló que trabajar en periodismo, es difícil, por lo cual condenó la acción de la dictadura contra los hombres y mujeres de prensa.

“Hemos recibido muchas denuncias de personas que nos han pedido un poco del sigilo, para no dar a conocer la situación migratoria de ellos que no le ha permitido el ingreso a Nicaragua, observamos nosotros que esta dictadura está cometiendo un delito de les humanidad porque está desarraigando a los compatriotas a volver a su lugar de origen de tal manera, que si nosotros estamos dando acompañamiento lo hemos denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

También señaló que el Grupo de Expertos en DDHH sobre Nicaragua (GHREN por sus siglas en inglés) está preocupado por esta situación “Nosotros estamos documentando porque en algún momento siempre hemos dicho que en Nicaragua se va a restablecer la democracia, el respeto al Estado de Derecho, respeto de los derechos humanos y todos estos actos abusivos, que estos crímenes de lesa humanidad que está cometiendo la dictadura en algún momento tiene que pagar esta acción arbitraria”.

Denis Darce, defensor de derechos humanos, manifestó que con el destierro de Marcos Medina, Ortega está diciendo a todo periodista que no puede salir con libertad y pensar en volver al país.

“No cualquier persona puede entrar y salir de ese país, sino sólo aquellos que cuentan con la venian del régimen sandinista de esa dictadura que que ya todos estamos sufriendo verdad, el otro elemento que quiero destacar es como la violación de un derecho humano desencadena, la violación de otros derechos humanos que afectan no solamente a la persona directamente sino además a su familia”, indicó Darce.