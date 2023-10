Los nicaragüenses católicos exiliados en Costa Rica, peregrinaron desde San José, hasta el santuario de Nuestra Señora de Los Ángeles, en Cartago, para pedir por la liberación de Monseñor Rolando Álvarez, Obispo de Matagalpa, preso por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La noche del martes primero de agosto, los católicos de Costa Rica peregrinan hasta el santuario de la Virgen de Los Ángeles para pagar sus promesas o pedir favores.

Héctor Rosales Aguirre, periodista nicaragüense exiliado en Costa Rica, recorrió 25 kilómetros con la bandera de Nicaragua y con una fotografía de Monseñor Álvarez para visibilizar la dura situación que vive el purpurado.

En el interior de la basílica, Rosales Aguirre caminó de rodillas hasta llegar al altar para pedir a la patrona de Costa Rica por la liberación de Monseñor Rolando Álvarez, quien se encuentra recluido en el Sistema Penitenciario Nacional, en Tipitapa.

Héctor Rosales al momento de llegar a la Basílica. Foto: Cortesía.

“Por tercer año consecutivo he decidido participar en la romería en Costa Rica. Ahí estuvo Monseñor Rolando Álvarez presente y quienes llevamos a Monseñor Rolando Álvarez a esa romería fuimos decenas de nicaragüenses que se concentraron a lo largo de estos 25 km hasta llegar a la basílica de Los Ángeles”, dijo Héctor Rosales durante el programa 100% ENTREVISTAS.

Nicaragüenses denuncian persecución a Iglesia

En las afueras de la Iglesia, un grupo de nicaragüenses hicieron un plantón para denunciar la situación de Monseñor Rolando Álvarez y la persecución en contra de la Iglesia Católica de Nicaragua.

“Ahí había un grupo de nicaragüenses que hicieron un plantón exigiendo, pidiendo la libertad de Monseñor Rolando Álvaerz, pero visibilizando que la iglesia católica en Nicaragua continúa bajo represión, continúa perseguida”, puntualizó Rosales con los ojos enrojecidos por las lágrimas.

“En Nicaragua la situación no está normal, hay una dictadura, una pareja de dictadores que continúa reprimiendo a la Iglesia Católica”, refirió.

El comunicador guarda un profundo aprecio sobre Monseñor Álvarez, a quien conoció en Managua, cuando era párroco de San Francisco de Asís, pero también era el director de Radio católica.

“Me ha dolido muchísimo lo que ha sucedido con Monseñor Rolando Álvarez, me duele y lo había callado y dije, “en esta romería voy a llevar su fotografía, voy a imprimir su fotografía y voy a llevar mi bandera de Nicaragua, esa bandera azul y blanco que nos cobija y voy a decirle a todos los costarricenses que me encuentre en esa romería que en Nicaragua hay un obispo encarcelado injustamente, que fue condenado por predicar el evangelio”, confesó.

Héctor Rosales dijo que al llegar a los pies de la Virgen de Los Ángeles, sintió paz y sentimientos encontrados cuando los devotos gritaban que Nicaragua sería liberada.

“Llegar hasta los pies de la Virgen de Los Ángeles y pedir por la libertad de Monseñor Rolando Álvarez, por la libertad de Nicaragua, me sentí con ese compromiso”, finalizó el periodista exiliado.

"Batalla espiritual es importante en Nicaragua"

Un grupo de nicaragüenses exiliados y que entregaron papeletas con la imagen de Monseñor Rolando Álvarez, expresaron que en Nicaragua se libra una batalla espiritual, en donde fuerzas negativas podrían estar utilizándose para someter a los nicaragüenses.

“Él (Monseñor Rolando) merece estar libre porque no ha cometido ningún delito. La batalla espiritual es muy importante y es muy significativa, creemos que desde El Carmen (lugar de residencia de la pareja dictatorial de Nicaragua) se está mandando mucha fuerza negativa”, dijo a Nicaragua Actual, Jimmy Guevara, quien participó en el plantón.

Por su parte, América Barrios, otra de las presentes en el plantón, dijo que como nicaragüense tiene la obligación de denunciar la situación que vive Monseñor Rolando.

“Nosotros creemos que debemos de hacer conciencia de lo que está pasando en Nicaragua, es una responsabilidad de los ciudadanos”, afirmó.

“Estamos entregando este mensaje a las personas que pasen por acá, para que sepan lo que está pasando en Nicaragua, porque la gente que vive en su día a día de pronto desconocen un poquito de información”, explicó Keyla Shong, nicaragüense exiliada y quien además repartía volantes denunciando la situación de Monseñor Rolando.

“Esta es una situación que trasciende fronteras, no es una cosa que ya ocurrió y ya pasó, la situación del país no mejora y si no fuera así, no salieran miles de nicaragüenses a otros países”, finalizó la pinolera exiliada.