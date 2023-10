CPDH demandará en EEUU a "troles que se disfrazan de oposición" por campaña sucia en su contra

La Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH denunció una campaña sucia y malintencionada por parte de troles que se disfrazan de opositores que acusan a la organización defensora de DDHH de supuestamente recibir fondos de Sodía Lacayo, quien es investigada por supuesto “lavado de dinero” en Estados Unidos.

En una conferencia de prensa, informaron que troles que se disfrazan de opositores impulsan una campaña sucia y mal intencionada en contra de CPDH y sus directivos donde pretenden desprestigiar y calumniar el trabajo que por más de 46 años han realizado a favor de los nicaragüenses.

“En esta maliciosa campaña al mejor estilo de desinformación de la dictadura, destacan que hasta la CPDH presuntamente recibió fondos de Sophia Lacayo. Al respecto queremos ser CATEGÓRICOS en que CPDH, JAMÁS ni nunca hemos recibido ninguna donación, patrocinio o ayuda económica de la señora Lacayo, ni de ningún otro político”, expresaron.

La organización aseguró que las únicas dos ocasiones en que CPDH tuvo encuentro con la señora Lacayo fue para gestionar acciones que permitieran la liberación de nicaragüenses detenidos en centros de inmigración de los EEUU y cuando se inauguraron las oficinas en Miami.

“El objetivo de este ataque infame es debilitar a nuestra institución para que no podamos seguir documentado e investigando los abusos y crímenes de lesa humanidad que comete a diario la dictadura sandinista”.

Para la CPDH, los troles que se disfrazan de oposición y le hacen el juego a la dictadura, “siempre han deseado que desaparezca la CPDH. No vamos a permitir que sigan difamando a nuestra organización ni a nuestros directivos”.

En este sentido, la organización advirtió que no están en Nicaragua, por tanto, van a proceder por las vías legales “vamos a aprovechar que estamos en un país donde se respetan las leyes. Vamos a proceder en las vías legales en contra de aquellos que inventan y difunden calumnias. Estamos seguros de que no existe, ni existirá ninguna evidencia en contra nuestra. Estamos abiertos a atender cualquier solicitud de información que las autoridades requieran”.

Marcos Carmona, representante de la CPDH, dijo que siempre manejan con cuidado sus relaciones con los políticos “señalan que la CPDH ha recibido fondo de la señora Sofía Lacayo de tal manera que nosotros somos categóricos en decir que nunca y ni jamás hemos recibido ningún apoyo puntual en cuanto a recibir dinero, eso es totalmente falso, es una calumnia y realmente pues a nosotros nos indigna este tipo de señalamientos”.

Reiteró que la campaña de desinformación proviene de una página en redes sociales por lo cual están investigando, quienes están detrás de esa conspiración.

“Vamos a proceder legalmente, definitivamente es una campaña calumniosa e injuriosa de parte de personas que no quieren ver el trabajo que estamos realizando como Comisión Permanente de Derechos Humanos en defensa y promoción de los derechos humanos de los nicaragüenses. Nos dimos cuentas hasta el día viernes y estamos investigando, quiénes son los que están detrás de estas páginas que muchos de ellos lamentablemente no dan sus rostros, no dan sus nombres, porque saben que todo lo que dicen es mentira, pero nosotros estamos en ese proceso y en cuanto tengamos nombre y apellido tengan la seguridad que lo vamos a dar a conocer públicamente”, dijo Carmona.

Sobre Sophia Lacayo

La política y empresaria de origen nicaragüense Sophia Lacayo, que fue candidata a comisionada (concejal) del condado de Miami-Dade en 2022, afronta 21 cargos relacionados con el origen y uso de fondos de su campaña política.

Lacayo, de 45 años y quien en 2019 fue elegida concejal de la ciudad floridana de Sweetwater, fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Miami e ingresada en la cárcel Turner Guilford Knight del condado, donde, tras ser imputada, se le fijó una fianza de 14.500 dólares.

La detención de Lacayo, responde a una investigación solicitada por su rival en las elecciones para comisionado, el cubano-estadounidense Juan Carlos Bermúdez, quien cuestionó la procedencia de los más de 1,9 millones de dólares que Lacayo había recaudado para su campaña.

Los registros de las finanzas de la campaña de Lacayo mostraron que gran parte del dinero provenía de préstamos que ella misma se hizo y otra parte de varias empresas de las que era propietaria y que habían recibido préstamos de un programa del gobierno federal para ayudar a los empresarios durante la pandemia.