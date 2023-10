Estudiantes: ¿y ahora dónde estudiamos?, tras confiscación de la UCA en Nicaragua

Yunova Acosta y Valeska Valle estuvieron en entrevista con Lucía Pineda Ubau en la que lamentan la confiscación de la Universidad Centroamericana y señalan que han recibido cientos de mensajes de estudiantes que se preguntan dónde van a estudiar, no solo los de grado universitario, sino también los de secundaria, además, piden solidaridad para que universidades de Latinoamérica y Europa ayuden flexibilizando los requisitos para becas.

Yunova Acosta señaló que este golpe no es solo para egresados y estudiantes actuales de la UCA, sino para toda la ciudadanía nicaragüense, pues esta universidad tenía ya 63 años.

“Es completamente lamentable, nosotros, como bien lo mencionábamos la semana pasada, no estábamos alejados del peor del escenario y era que la confiscaran” señaló Acosta, quien dijo que así termina la última universidad libre, que se suma a la lista de 26 universidades confiscadas por la dictadura Ortega Murillo.

También recalcó que se trata también de un golpe para la iglesia católica, “porque es de la Compañía de Jesús y también todo lo que esto conlleva, las consecuencias que también van con los colegios afiliados a la Compañía de Jesús que es Centroamérica”.

Valeska Valle advierte que espera que “todos los Cómplices de Daniel Ortega y Rosario Murillo sepan que el día de hoy se han convertido en mercenarios de la educación, en personas que han destruido la última Universidad con pensamiento crítico de calidad, con autonomía y que además los jóvenes habían representado dentro de la UCA una defensa férrea”.

El peor error de la dictadura

Valle también advierte que esto significa realmente un robo a toda la sociedad nicaragüense, porque no solo son los bienes inmuebles que están confiscando, sino también es un robo de opción académica y “como lo hablábamos la semana pasada, esto también representa una crisis humanitaria y lo que viene creo que es el peor de los pasos y esto es uno de los peores errores que ha cometido la dictadura después de asesinar jóvenes es arrebatarle sus proyectos de vida, porque hasta el día de hoy son innumerables los mensajes que hemos recibido de la comunidad educativa y también de chavalos de quinto año que se estaban preparando para poder iniciar su recorrido académico superior en la UCA y se preguntan dónde van a estudiar ahora”.

Asimismo, dijo que para personajes como la dictadura, la educación no significa nada más que una amenaza pero para la sociedad nicaragüense el día de hoy es un golpe muy duro, “sin embargo, me gustaría insistir que esto también nos da pinceladas de lo que representa también que el apoyo que necesitan estos jóvenes de ahora en adelante, porque eso quiere decir que la educación sí es fundamental en nuestro país porque a lo que se le tira piedra es a lo que más debemos proteger”.

Valle considera que se avecina una crisis humanitaria, porque los jóvenes no quieren estudiar en universidades adoctrinadas, “donde le digan qué es lo que deben estudiar, quiénes le deben de dar clases, quiénes son nuestros amos y señores en el país”.

Ante este escenario advierten se avecina fuga de talento y de conocimiento, porque jóvenes y docentes emigrarán.

Yunova Acosta adelantó que tienen conocimiento de que a otras órdenes religiosas les están requiriendo sus cuentas bancarias y les dan dos meses para desocupar los colegios.

Hoy comienza una nueva historia

Yunova Acosta adelantó que como movimiento “estamos enfocados en el tema de Educación también vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para que estas personas, estos estudiantes y jóvenes puedan seguir con sus sueños, quizás no en Nicaragua, porque ahí no hay oportunidad de estudio ni de pensamiento”.

En ese sentido hizo un llamado a la solidaridad internacional a los países a nivel latinoamericano y en Europa, “para que puedan ser un poco más flexibles en los requerimientos para que estudiantes nicaragüenses puedan optar a becas, porque hay un sin número de oportunidades, pero no hay tanta flexibilidad con el tema de apostillamiento de títulos, de partidas de nacimiento, por el mismo tema y el miedo de la persecución a la juventud nicaragüense”.

Adelanta que harán todo lo que esté en sus manos para hacer esos vínculos con universidades latinoamericanas y en Europa, para que algunos estudiantes puedan seguir con el futuro que habían planificado y que les está haciendo arrebatado.

“Ese es nuestro compromiso, estamos dispuestos no solo a hablar sino también a dar soluciones a los jóvenes que tienen su sueño en pausa, porque sabemos que hay oportunidades”, insistió.

Valeska Valle dijo que ojalá Nicaragua se llene de este ambiente de “soyuca”, porque la UCA no es una institución llena de muebles, “si no son los legados que han dejado, las amistades, las familias que se formaron, las empresas que nacieron ahí, los grandes pensamientos que se dieron desde la UCA”.

Finalmente, señala que “nosotros debemos darle la esperanza también a los jóvenes de que va a llegar el momento donde obtengamos la justicia y esto también va a quedar marcado en las páginas de nuestra historia”.

“El día de hoy es posible que nos hayan robado una institución de educación superior, pero las ganas de poder construir un futuro mejor eso no nos lo van a robar y me atrevo a decir que la lucha no acaba el día de hoy, por el contrario, hablábamos del límite que tienen los jóvenes, a mí me parece que entramos a una etapa diferente en Nicaragua”, recalcó Valle.