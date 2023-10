Ernesto Medina: con el desorden de los cobros en la Casimiro Sotelo muestran “una soberana incapacidad”

El doctor Ernesto Medina en entrevista con Despacho 505, aseguró que desde hace tiempo las universidades controladas por el Frente Sandinista querían el presupuesto de la UCA y aseguró que hay un relajo con el tema de los aranceles, porque la dictadura está mostrando una soberana incapacidad.

“Parte del desorden es lo que está sucediendo con los estudiantes, les dicen que ahora van a pagar un arancel más justo y nadie sabe lo que es justo para esta gente, pero la verdad es que los han puesto en una categoría de segundo nivel en comparación con estudiantes de las otras universidades públicas, donde pagan una cifra simbólica en concepto de matrícula”, señaló.

Medina insistió en que “ahora con la UCA ni siquiera se sabe, porque la presidenta del CNU dijo en su discurso que era gratuito ahora dice que ya no es gratuita, Y la verdad es que nadie sabe cómo van a financiar la UCA, si va a ser estatal y si no le cobran a los estudiantes. Lo más probable es que no lo puedan financiar”.

Medina brindó estas declaraciones, antes de que el régimen mandó una fe de errata para publicar en la Gaceta, que indica que la Universidad Casimiro Sotelo “su funcionamiento será financiado con el presupuesto del Estado de Nicaragua”.

Por otro lado, dijo que lo más probable que “un profesor que llegue a dar unas horas de clase le van a pagar por eso una miseria y eso no es una universidad, la UCA la van a convertir en eso, un lugar donde van a llegar profesores de malísima calidad ganando un sueldo, que es el que van a poder pagar en las condiciones actuales”.

El doctor Medina dijo que lo primero que hubieran hecho es “explicar de dónde van a financiar a la UCA, porque si los estudiantes no van a pagar y estos lo han dicho por puro populismo porque saben que han cometido una barbaridad y que los estudiantes están inconformes y que los padres de familia están preocupados y la manera de calmar es diciendo no van a pagar nada, van a ir a la misma universidad van a ir a la misma aula de clase y ahora no van a pagar”.

Querían afectar a la UCA

Medina considera ni la escuela más chiquita del mundo puede sostenerse sin ningún tipo de aporte, alguien tiene que poner algo para que una escuela funcione, ya no se diga una universidad como la UCA y “esto es irresponsable, están metiendo al país en un enredo enorme y lo que están buscando y lo que están mostrando es una soberana incapacidad. Y sale ahí un funcionario yo no sé qué categoría a decir de que no pueden devolver a los muchachos lo que pagaron, porque los jesuitas se lo llevaron es un argumento tan tonto, tan estúpido”.

Por otro lado, el doctor Medina dijo que desde hace mucho tiempo, cuando él todavía era miembro del CNU, había discusiones sobre el presupuesto de las universidades y ya desde entonces había una intención clara “de las universidades controladas por el frente sandinista de reducir el presupuesto de la UCA, pero yo les decía que en lugar de estar discutiendo la reducción del presupuesto de la UCA lo que deberíamos estar haciendo era analizando el proceso que la UCA estaba haciendo para convertirse en una universidad de verdad, en un país con enormes limitaciones como era Nicaragua”.

Medina considera que al cerrarse la UCA hemos perdido la única universidad que podíamos tomar de modelo para construir la universidad que Nicaragua necesita para salir de la pobreza, para luchar contra los grandes temas del mundo actual, del cambio climático, el papel de la ciencia y la tecnología.

Dijo que la gente que han instrumentalizado para tomar estas decisiones, “porque estas decisiones se han tomado en El Carmen y el CNU y el CNA han sido únicamente los tontos útiles, los instrumentos para aplicar la decisión que se tomó en El Carmen y ellos argumentan que se ha hecho para ordenar la educación superior, para hacerla accesible a toda la población, porque lo que teníamos era un negocio y nada más, pero lo que han creado es un tremendo desorden que nadie sabe cómo se va a arreglar”.