Chinandegana con múltiples padecimientos pide ayuda

La chinandegana Tamara Lisbeth Miranda Centeno atraviesa una difícil situación de salud. La mujer de 37 años de edad fue diagnosticada con Leucemia, y hace siete años fue diagnosticada con Lupus Eritematoso Sistémico.

Su condición de salud se complica aún más al padecer del Síndrome Antifosfolípidos y Trombosis Venosa Profunda.

“El tipo de leucemia que tengo es una leucemia aguda, desde hace tres años debo usar oxígeno artificial para poder respirar, porque a raíz de la condición que padezco se me fue haciendo una fibrosis quística pulmonar.

Estas enfermedades mantienen postrada a Tamara, quien ha perdido total movilidad.

“Este cáncer me mantiene inmóvil. Los dolores son muy agudos, intensos como consecuencia de la quimioterapia y debo soportarlos para poder seguir. Es muy difícil”, relató Tamara a 100% Noticias.

Actualmente Tamara Lisbeth no puede desarrollarse como normalmente lo hacía y no cuenta con los recursos necesarios para seguir. A la crisis se suma la manutención de sus hijos de 5 y 10 años.

Como si se tratara de una herencia trágica, varios familiares de Tamara padecen o han muerto de cáncer.

“La semana pasada perdí a un familiar también por cáncer, mi mamá también padece cáncer en la cabeza. Y así he perdido a mi familia, el mío es uno de los más agresivos”, compartió la joven mujer.

“También me juega en contra que todas las enfermedades que padezco son autoinmunes. Así lo es el lupus y el síndrome antifosfolípido, la trombosis venosa profunda y el cáncer que padezco también es autoinmune. Es decir, se han encargado de destruirme poco a poco”, explicó.

El complicado estado de salud de Tamara le ha llevado a perder todo, incluyendo su carrera, sus bienes.

“Solo en oxígeno se gasta 47,000 córdobas. En la medicación son como 3 mil dólares. Ahí sin meter pampers y la leche que debo ingerir que se llama Enterex o Inmunex y que por falta de recursos no la puedo tomar”, comentó.

Actualmente Miranda Centeno no tiene bienes, cuenta con una cama y un colchón donde duerme porque sus hijos usan la cama. Actualmente no tiene dinero para alimentar a sus hijos.

“Mi familia solo me puede dar apoyo moral porque tengo varios familiares con cáncer. Intenté atender en el sistema de salud pública pero no podían manejar mis patologías”, indicó.

“Les pido que me ayuden a sufragar los gastos del oxígeno, del tratamiento y del alimento que no tenemos. Yo no me quiero morir y mis niños perecen. Ayer solo les pude dar avena, hoy ni sé qué podrán comer”, exhortó Tamara.

Ella habita en el municipio de Chinandega, del registro de la propiedad cinco cuadras y media al norte. Para contactarla pueden llamar al teléfono 8328 5197.

O aportar a las cuentas bancarias 359972650 cuenta Bac en córdobas, 129030582 cuenta La Fise en córdobas y 117205597 La Fise en dólares. Todas las cuentas están a nombre de María Rafaela Ayala Peralta, una amiga cercana y de confianza para ella.