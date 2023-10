Tres buses chinos se estrenan con accidentes de tránsito al circular en Managua

Tres de las nuevas unidades de buses chinos que se estrenaron este lunes 16 de octubre, se vieron involucradas en diferentes accidentes de tránsito, según videos que comparten miles de ciudadanos nicaragüenses en redes sociales.

Uno de los accidentes ocurrió en el sector del Gancho de Caminos, por el mercado Oriental, el cual ocurrió entre dos de los nuevos buses chinos, de la ruta 113, la cual tiene un recorrido que conecta al municipio de Ciudad Sandino con la ciudad de Managua.

“Aquí miren al par de buses nuevos, ya pegaron el golpe, y son de la 113… no hay pasada ahorita por aquí, ya los estrenaron los buses”, decía un ciudadano en uno de los videos virales que circulan en redes sociales.

El otro accidente se reporta en el sector de El Novillo, donde una camioneta de acarreo pegó a un costado de un bus de los nuevos, provenientes desde China, lo cual quedó captado también en video por ciudadanos que circulaban en esa zona ubicada al costado Oeste del mercado Oriental de Managua.

Otros ciudadanos también reportaban en los comentarios de los videos, que otros accidentes, habían ocurrido por el sector del mercado Israel Lewites, otro por el mercado Iván Montenegro y uno más por la zona del barrio Batahola Norte, donde conductores de otros buses chinos también se vieron involucrados.

Dirigentes transportistas habían prometido cuidarlos

Los accidentes ocurren a menos de 12 horas de haberse estrenado la nueva flota de buses, tras un acto realizado el reciente viernes por el régimen de Daniel Ortega, donde otorgó 250 unidades de estos buses a un grupo transportistas que aprovecharon para expresar su lealtad a la dictadura sandinista.

“Nuestros conductores han sido capacitados en cursos para manejar estos buses, y le prometemos que vamos a cuidarlos comandante Daniel, no lo vamos a defraudar”, dijo en ese acto Danilo Sánchez, presidente de una cooperativa de transporte urbano colectivo del departamento de Managua.

No obstante, en la práctica todo indica que ni fueron capacitados y que tampoco tienen la voluntad de cuidarlos porque ninguno de los buseros que los conducen son sus dueños, sino que son contratados por dirigentes de las cooperativas que son socias de la dictadura sandinista en el negocio del transporte de Nicaragua, considera el economista Francisco Romero.

“A esos choferes que manejan esos buses les pagan por vuelta, es decir, por cada viaje de ida y vuelta que completan, no les dan el almuerzo, no les hacen contrato laboral, no están asegurados al Seguro Social, no tienen ningún beneficio adicional de ningún tipo, ellos jamás serán los dueños, y así ocurre es en todo el país, en eso radica parte del negocio redondo del transporte en Nicaragua”, agrega el economista.