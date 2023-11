Niegan ingreso a Nicaragua a youtuber argentino

El creador de contenido viaja en una moto hacia Alaska, pero en la frontera de Peñas Blancas no le permitieron ingresar hacia Nicaragua

Equipo de Periodistas

El argentino Pablo Imhoff, quien documenta en su canal de youtube su viaje hasta Alaska, relató que las autoridades aduana y migración en la frontera de Peñas Blancas, no le permitieron seguir su viaje por Nicaragua.

El creador de contenido viaja en una moto scooter, llegó la semana pasada hasta la frontera, donde le aseguraron que no podía ingresar por no haber llenado un formulario.

“No me dejaron entrar, estoy de regreso en Costa Rica, entre aduana y migración me dijeron que no completé un formulario de ingreso. Se están contradiciendo porque tengo amigos argentinos que han entrado sin completar el formulario”, dijo Imohff, quien desde la Cruz, Costa Rica, envió el formulario.

“El gran problema de Nicaragua es que ocupa todo el continente. Si no te dejan pasar no hay forma de cruzarlo y tenés que saltarlo vía aérea y son posibilidades extremadamente caras”, relató desanimado el argentino.

En su video, Pablo Imohff comparó a los funcionarios de migración costarricenses y nicaragüenses, asegurando que los primeros eras más relajados y siempre te atendía con sonrisas, no así en la frontera de Nicaragua.

“Es que esa es una frontera caliente que no quieren que les grabes, un funcionario me acompañaba todo el tiempo en la gestión y a cada lugar al que yo iba, fueron momentos tensos, incluso quise usar mi teléfono y el funcionario nervioso me pidió que guardara el celular”, describió el argentino.

En un segundo intento por ingresar a través de la misma frontera, luego de haber enviado el formulario, el youtuber recibió el segundo no.

“Acá se mueren mis sueños de conocer ese país, no me dieron respuesta al formulario, en teoría te tienen que responder pero hay viajeros que completaron el formulario y esperaron hasta por diez días y tampoco los dejaron entrar”, dijo el turista.

Pablo Imhoff lamentó la pérdida de libertades en Nicaragua, una fama que se transmite boca a boca entre los viajeros que no les permitieron ingresar al país.

“Tenía muchas ilusiones e invitaciones en Nicaragua. Lo lamento por la gente que vive allí, por otro lado si los funcionarios y los dirigentes no te dan la libertad, no respetan las libertades de las personas, no sé si sea tan bueno recorrer ese país”, concluyó Imhoff, quien se encuentra buscando alternativas para continuar su recorrido hasta Alaska.