Miss Universe se pronunció sobre el destierro de la directora de Miss Nicaragua, su hija Luciana Argüello, y afirmó que “están trabajando para garantizar la seguridad de todas las personas afiliadas” a la organización.

En el comunicado enviado a CNN agregan: “Apelamos al Gobierno de Nicaragua para que garantice su seguridad si cumplen con los requisitos (migratorios). Hasta este momento, la directora nacional, su familia y las ganadoras previas están a salvo”, señaló.

Denuncian presunto destierro de Daysi Velázquez Primera finalista de Miss Nicaragua 2023. Foto: Tomadas de redes sociales.

Karen Celebertti es directora de la franquicia Miss Nicaragua desde el año 2001, su vínculo a los certámenes de belleza está ligado desde 1992 cuando participó como candidata de este concurso representando a Matagalpa y quedó de segunda finalista y participó en Miss Hispanoamericana a nivel internacional.

El 18 de noviembre, Karen Celebertti vio cumplir el sueño de toda directora de estos concursos de belleza, ser testigo de coronar a su representante ante el mundo tras el impresionante triunfo de Miss Nicaragua Sheynnis Palacios.

En un video compartido por su familia se observa a una Karen Celebertti emocionada por ver a su candidatita convertida en Miss Universo, la matagalpina abrazaba la bandera mientras lloraba de emoción.

Luego expresó que esta era la primera corona de Miss Universo para Nicaragua, convencida que los momentos donde las candidatas de Nicaragua eran consideradas rellenos del certamen habían quedado atrás y venía una nueva de era para las futuras concursantes.

Karen Celebertti y su hija intentaron volver a Nicaragua el jueves 23 de noviembre, tras acompañar a Sheynnis Palacios ganadora de Miss Universo 2023 en actividades relacionadas con la organización en Miami y México. Ambas aterrizaron en Managua, fueron retenidas y luego devueltas a México de forma forzada, constituyéndose en un destierro.

El esposo de Celebertti, su hijo y madre lograron regresar a Nicaragua el pasado domingo 19 de noviembre.

Niegan ingreso a primera finalista de Miss Nicaragua 2023

El politólogo y excarcelado político, José Antonio Peraza, denunció este sábado que la primera finalista de Miss Nicaragua 2023 fue impedida de retornar al país.

“Ella es Daysi Velásquez, originaria de Santa Lucía, Boaco y primera finalista de Miss Nicaragua 2023”, informó Peraza, luego de conocerse que a la directora de esta organización y a su hija las obligaron a tomar un avión de regreso a México.

“Se ha filtrado que tampoco pudo ingresar a Nicaragua por órdenes de la dictadura. Muchos dijeron en ese momento que ella debía ser la Miss Nicaragua 2023. La dictadura está atacando a toda la estructura del certamen”, escribió Peraza en su red social de Facebook.

Daysi Velasquez fue la primera concursante de Miss Nicaragua en participar siendo casada y madre, quien en 2011 participó en Miss Teen Nicaragua, pero se retiró de las pasarelas.

“Mi vida fue tomando diferentes rumbos, asi que me convertí en mamá y mi rol de madre, me siento muy afortunada, no lo cambiaría nunca, sin embargo siento que es mi momento. Todo ha ido encajando perfecto”, declaró Velasquez antes de convertirse en la primera finalista de Miss Nicaragua.

Hasta la publicación de esta nota ni Karen Celebertti ni la primera finalista Daysi Velásquez se han pronunciado sobre la decisión del régimen al negarles el ingreso al país sin previo aviso.