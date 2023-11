Tiktoker libanesa-venezolana cocina nacatamales para niños necesitados en homenaje a Miss Universo

Equipo de Periodistas

La reconocida influencer Surthycooks, cuyo nombre real es Surthany Hejeij, es una creadora de contenido y en un video reciente cocinó los tradicionales nacatamales nicaragüenses para homenajear a Sheynnis Palacios Miss Universo y alimentar a niños necesitados.

En uno de sus vídeos publicados recientemente en Instagram con el título: “Nacatamales x 1 sonrisa”, la joven libanesa que ya cuenta con más de cien mil reacciones, Surthycooks quiso homenajear a la primera nicaragüense en alzarse con la corona del Miss Universo el pasado 18 de noviembre en San Salvador, El Salvador.

“Nicaragua” se escucha al inicio de la preparación de los tradicionales nacatamales en donde Surthycooks sostiene las hojas de plátano para envolver los nacatamales, platillo típico que Sheynnis Palacios ha hecho mención de elaborarlos con su abuela materna en su natal Diriamba para salir adelante.

La joven compartió el paso a paso de la preparación de los nacatamales, causando admiración porque empezó la elaboración desde cero al cocer o “nesquizar” el maíz y añadir cada uno de los ingredientes como carne de cerdo, cebolla, chiltoma, arroz crudo, hierbabuena, tomate entre otros.

Luego se observa que los envuelve, amarra y los deja en un caldero cociendo por algún tiempo sobre una cama de hojas de plátano y con otras hojas cubre los nacatamales y vierte agua hirviendo hasta esperar que se cocinen totalmente.

Finalmente, se observa a Surthycooks repartiendo los nacatamales que ella misma elaboró y empacó a los niños más necesitados de barrios venezolanos.

La acción de Hejeij fue aplaudida por los usuarios de las redes sociales. "Eres un ejemplo a seguir", escribió una usuaria. "Gracias por tu corazón bondadoso".

Hejeij nació en el Líbano, pero vive en Cumaná-Venezuela donde ha pasado gran parte de su vida, pues tiene profundas raíces. Es influencer, profesional, madre y esposa. Está casada con un empresario árabe desde hace 10 años y tiene dos hijos, Hadi y Shy.

En 2017, comenzó a compartir sus recetas venezolanas y libanesas en las redes sociales, motivada por su pasión por la cocina. Esta pasión la llevó a ganar el premio "Máster del sabor 2023" en los TikTok Awards.

Según una entrevista con el portal Bella y Genial, Hejeij no es chef, sino diseñadora. Sin embargo, encontró su pasión en la cocina: "Para mí, no es solo cocinar, es crear, es arte". Además, está motivada por ayudar a los demás: "Soy afortunada de tenerlo todo, pero eso no es suficiente para mí, sabiendo que otras personas necesitan ayuda".