Opositor está detenido en Suecia y podría ser deportado a Nicaragua

El opositor al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Denis Ariel Mejía Urbina, integrante del Movimiento Campesino, pidió asilo político en Suecia y ahora enfrenta el riesgo de ser deportado hacia Nicaragua, así lo confirmó a 100% Noticias.

Mejía se exilió en diciembre de 2018 en Costa Rica, donde tuvo residencia por ser padre de dos niñas costarricenses, pero debió abandonar ese país tras recibir amenazas de muerte.

“Primero estuve en Costa Rica, de allí me fui a Colombia, luego a Amsterdam hasta llegar a Suecia. Desde que puse un pie en el aeropuerto pedí asilo”, narra Mejía, quien llegó a ese país confiado en que recibiría asilo político.

“Desde allí, me pusieron trabas de que yo tenía residencia y que Costa Rica era un país seguro y aunque les dije de las amenazas que hubo en Costa Rica, todo este tiempo he estado detenido”, compartió el exiliado.

“Se supone de que me van a mandar y están en eso, yo les dije que podía buscar una amistad que me hiciera parole hacia los Estados Unidos pero no lo aceptan, y todo lo que les digo más bien lo usan en contra mía. No avanzo en el tema”, lamentó Mejía Urbina.

Según el exiliado, las autoridades migratorias de ese país europeo están gestionando el boleto para enviarlo a Nicaragua.

“Ya lo intentaron la primera vez y llegué hasta Turquía, Estambul, y mi pasaporte se vence en marzo del 2025. Mi gira era por Estambul, de allí a Venezuela, pero allí no me dejaron pasar entonces llegué hasta Turquía donde estuve tres días sin respuesta, durmiendo en el suelo y sin dinero”, dijo Mejía Urbina.

“Pero conseguí dinero y me regresé a Suecia y nuevamente me detuvieron en el aeropuerto y me trajeron al mismo centro de detención, y ya voy sobre dos meses”, añadió preocupado.

En esta travesía de la búsqueda de un país que lo proteja, Denis Ariel se encuentra desesperanzado. Compartió a 100% Noticias que tiene un abogado que lo paga migración

“Prácticamente son el mismo gremio y todo lo que la policía o migración dice el abogado debe acatarlo, entonces aquí no hay quien me defienda y luchar en contra de todo lo que pasa”, lamentó el nicargüense.

El detenido reconoce que permaneció ilegal al menos tres años y medio, recorriendo únicamente la ruta del trabajo hacia el lugar donde vivía. “No soy un vago, soy una persona de familia. Medardo Mairena vino a la prisión a verme y él les puede dar referencias, me conoce desde hace 20 años, él llegaba a la finquita que tengo en Nicaragua y además soy hermano de Nemesio Mejía, quien fue también líder del Movimiento Campesino”, compartió con la voz entrecortada.

“Toda las tristezas y penurias las pasé junto al Movimiento Campesino, viví toda la represión de las protestas campesinas, nos cortaban los puentes, nos tiraron balas a Nemesio, Pedro Mena, doña Francisca. Soy una persona muy conocida en mi comunidad y por los adversarios”, concluyó Denis Mejía Urbina.