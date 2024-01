“Les pido que se cuiden, pero cuidarse no quiere decir callarse por cobardía” dijo Monseñor Silvio Báez a los sacerdotes que están en Nicaragua

En una cadena de medios de comunicación independientes que se transmitió a través de redes sociales, Monseñor Silvio Báez, Obispo Auxiliar de Managua pidió “cuidarse” al clero nicaragüense, ante la ola de secuestros de religiosos por la dictadura de Daniel Ortega.

“Les pido que se cuiden, pero cuidarse no quiere decir callarse por cobardía. Tener cuidado porque somos espiados, grabados, perseguidos, en los barrios hay gente denunciando. No les estoy diciendo que se callen. Otra cosa es callarse por cobardía”, dijo Báez a los sacerdotes que también enfrentan la posibilidad de ser secuestrados.

El Obispo Báez evitó referirse al mensaje del Cardenal Leopoldo Brenes, quien este domingo expresó su cercanía con las familias y comunidades ante “la ausencia de sus sacerdotes", obviando que se trata de religiosos secuestrados por el régimen de Daniel Ortega.

Mientras Monseñor Báez destacó que la ausencia de los sacerdotes responde a un secuestro “han sido secuestrados por un régimen criminal, de alguna manera han atentado y agredido su dignidad humana y su libertad, porque son hombres buenos, santos. Si no están en sus parroquias es por un acto injusto y criminal de un régimen”, denunció Báez.

Báez también comentó que no percibe las muestras de solidaridad de otras iglesias ante la actual crisis de seguridad del clero “a mi me da la impresión que deja mucho que desear la solidaridad, el interés, la cercanía y las manifestaciones de fraternidad de otras iglesias en relación con lo que ocurre en Nicaragua”, criticó el religioso.

Además consideró que la comunidad internacional está en deuda con Nicaragua, y reconoció que duda de las políticas internacionales.

“Les pido presiones eficaces contra un régimen criminal, que les toquen la bolsa porque es lo único que les duele. Y sobre todo se acuerden de Nicaragua que es un país pobre, pequeño…pero estamos sufriendo enormemente. La Comunidad Internacional es necesaria pero el cambio tiene que venir de adentro, lo tenemos que hacer los nicaragüenses”, dijo Monseñor Báez.

En un mensaje para los familiares de los sacerdotes secuestrados y para las familias de todos los presos políticos, el obispo exiliado dijo “Confíen que esto no es el final , sean fuertes que esto no es el final, sepan que el pueblo está con ustedes y el dolor de los presos políticos es el dolor de toda la nación y no queda más que fortalecernos interiormente y estar unidos en familia”.

Al resto de nicaragüenses, Báez les invitó a no vivir en incertidumbre “espero que este 2024 podamos construir las bases de una sociedad nueva. Quieren hacernos creer que no somos capaces, de que son más fuertes pero no es verdad. Tienen miedo y el pueblo de Nicaragua puede construir algo más y mejor”, expresó Báez, en las afueras de la Iglesia Católica Santa Ágatha, desde donde ha reconfortado a fieles católicos con sus mensajes de aliento a lo largo de este 2023.

El sacerdote Marcos Somarriba, también se pronunció y recordó que no es la primera vez que la Iglesia Católica en Nicaragua sufre persecución.

“Toda la vida ha sido eso, no es la primera vez. Nunca podrán encadenar la palabra de Dios y cuando el sacerdote está preso el pueblo tiene que hablar porque son sus pastores, la iglesia no se puede callar, la iglesia hace lo mejor que es orar”, dijo Somarriba.

Periodistas consultaron a Somarriba sobre el silencio del Vaticano ante el secuestro de sacerdotes en Nicaragua. Al respecto Somarriba dijo “El papa ya ha hablado, ya sabemos cuál es la posición del Papa..en una entrevista les ha llamado los nazis”, recordó el religioso.