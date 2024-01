Recuento de amenazas y ataques de dictadura sandinista contra sacerdotes y obispos

El dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo han dejado claro que no tienen el mínimo respeto a sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica en Nicaragua debido a que en la mayoría de sus discursos políticos los tilda de “golpistas”, “sectas satánicas”, “diablos”, “criminales”, “terroristas”, “fariseos”, incluso, llegó a llamar al Vaticano la “dictadura perfecta”. También Ortega ha insistido en que nunca le ha tenido respeto a los obispos, "la sotana no hace Santo a nadie".

Los discursos virulentos de Ortega-Murillo contra el prelado nicaragüense se reactivaron en la crisis sociopolítico de abril 2018 cuando el cardenal y arzobispo metropolitano, Leopoldo Brenes junto a la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) se reunieron con Daniel Ortega, para entregarle una propuesta que recogía el sentimiento de la mayoría de la población para evaluar la posibilidad de retomar el diálogo y ver el proceso de democratización en Nicaragua.

En esa ocasión la Conferencia Episcopal, le planteó la "agenda consensuada" de la mesa plenaria del diálogo nacional, "sobre la democratización del país", y donde le entregaron esa propuesta, para la que, según dijo el obispo Silvio Báez, Ortega les pidió dos o tres días para reflexionar.

Sin embargo, Ortega nunca reflexionó, por el contrario, aumentó la represión contra las voces disidentes y en su última etapa contra la iglesia.

“Golpistas”

El primer ataque del dictador sandinista contra el prelado se registró el 19 de julio del 2018, cuando Daniel Ortega acusó de "golpistas" a la Conferencia Episcopal durante un acto de conmemoración de los 39 años de la revolución que derrocó la dictadura de los Somoza en Nicaragua.

“Y fueron sacando las uñas, se fueron quitando las máscaras y terminaron diciendo “tiene que irse ya”, y lo dijeron lógicamente nuestros adversarios cargados de odio, era explicable que ellos lo dijeran, pero más me sorprendió o tal vez no me sorprendió, cuando los mediadores, reunidos ahí en la casa de Los Pueblos con los señores obispos, encabezados por el Cardenal me leyeron la cartilla. Sacaron la estrategia y ahí decían hay que cambiar ya a partir del día 11, nos daban plazo de dos días, al poder judicial, al poder electoral, a la contraloría a todos los poderes del estado, a la Asamblea Nacional y hay que quitar al Presidente y adelantar las elecciones, ahí lo dijeron con toda claridad” dijo Ortega en 2018.

Denunció que era víctima de una "conspiración armada y financiada por fuerzas internas y externas" -que no mencionó- que intentan derrocarlo del poder, en el que se mantiene desde enero de 2007.

Esas "fuerzas", sostuvo, cuentan con la "complicidad" de los obispos nicaragüenses, que actúan como mediadores y testigos de un diálogo nacional.

Según Ortega, los obispos dejaron en evidencia sus intenciones "golpistas" cuando le presentaron una propuesta para superar la crisis, que incluía adelantar las elecciones generales para marzo de 2019, y reestructurar el Estado.

El Episcopado propuso a Ortega, el 7 de junio del 2018, adelantar los comicios generales de 2021 al 31 de marzo de 2019, sin que él pueda presentarse a la reelección, para superar la crisis, lo que, según él, le "sorprendió" y se dijo: "(Los obispos) están comprometidos con los golpistas".

Ortega dijo que dentro del Episcopado hay obispos con posiciones de mayor confrontación y otros más moderados, "pero lamentablemente siempre se impone la línea de la confrontación, no de la mediación".

A inicios de diciembre del 2018, el cardenal Brenes aseguró que la Iglesia católica sólo prestó un servicio de mediación en el diálogo nacional, al referirse al discurso del dictador.

Brenes, quien aseguró no haber escuchado las palabras de Ortega dijo que “cuando él (Ortega) me llamó y yo le dije que iba a consultar con la Conferencia si dábamos este servicio y la Conferencia Episcopal lo asumió como un servicio. Estamos para servir, en ningún momento queremos ocupar un poder temporal porque servimos para la Iglesia, servimos para Jesucristo, servimos para nuestras comunidades como pastores”, aclaró.

Agregó “Yo estoy tranquilo, y yo verdaderamente sí tengo a Cristo en mi corazón, es el que guía mis pasos, cada mañana me encomiendo a él”.

Quema de la imagen la Sangre de Cristo

En agosto del 2020, la Catedral Metropolitana de Managua, Inmaculada Concepción de María, cerró sus puertas a causa de un incendio parcial en su edificio que calcinó una histórica imagen de la Sangre de Cristo, en medio de una ola de profanaciones contra templos católicos en Nicaragua.

La Catedral de Managua, una de las más recientes construidas en Latinoamérica, nunca había cerrado sus puertas de manera oficial. ni durante las manifestaciones antigubernamentales de abril de 2018 en las que Ortga, acusó a algunos obispos de promover un supuesto golpe de Estado en su contra.

Brenes, quien reiteró que los religiosos "no somos enemigos del Gobierno", ya había advertido en 2018 que la Iglesia Católica sufría persecución en Nicaragua.

“Fariseos y terroristas”

En el año 2021, el dictador elevó el tono contra los obispos de la iglesia católica porque ahora los acusa de supuestamente participar en crímenes durante las protestas contra el régimen.

El 30 de julio del 2021, Ortega tildó de "fariseos" a los religiosos y los acusó de "bendecir" a los manifestantes del 2018 a quienes han calificado de "golpistas" y de "terroristas".

"Cristo los llamó fariseos cuando los encontró en el templo y los sacó a latigazos. Los fariseos no han desaparecido, ahí andan bien vestidos hablando como si fueran santos, y lo que se encuentra es la inmundicia, donde no hay ningún respeto a Cristo, ningún respeto a Dios" señaló Ortega durante el acto del 42 aniversario de fundación de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua.

Mientras Rosario Murillo, acusó sin pruebas a un sacerdote de Masaya de hasta ordenar "lanzar al escusado" el cuerpo de un policía quemado.

"Como olvidar a ese disque sacerdote cuando desde medios de comunicación ordenaba que fueran a tirar a ese compañero policía a tirar a un escusado, como olvidar esto" imputó Murillo.

Agregó que "aquí hubo diablos, actitudes y conductas satánicas, constatar y confirmar que hubo conductas satánicas" manifestó.

“Si llega bienvenido”

"Nosotros seguiremos diga lo que se diga" dijo el Cardenal sobre las declaraciones de Ortega quien señaló a los religiosos de "fariseos".

Al ser preguntado sobre cualquier acción represiva contra los sacerdotes Brenes aseguró "Si llega bienvenido".

Añadió "lo vamos a afrontar a como ya se afrontó en otras situaciones, ya en los 80 vivimos situaciones bastantes difíciles pero el problema es que la iglesia no está llevada por hombre. Nosotros solamente somos instrumentos, la iglesia animada, fortalecida por el Espíritu Santo".

"Pelos en la mano"

Al discurso virulento de Ortega Murillo se sumó el propagandista William Grisgby, quien dijo que Ortega tiene “pelos en la mano” contra los obispos.

Grisgby acusó específicamente al Cardenal Leopoldo Brenes y Monseñor Rolando Álvarez de la diócesis de Matagalpa de preparar un "plan de conspiración", justificando así los ataques de la pareja dictatorial hacia los religiosos.

“La jerarquía católica está metida en un plan de conspiración, estoy claro ya porque no es de casualidad, de cajeta que Rosario y Daniel vengan insistiendo en este tema, en los últimos días o 15 días y además de manera muy severa directa denunciando al alto clero cómo somocistas, como conspirador como padrinos del terrorismo. No es casual eso yo estoy claro Daniel y Rosario no se tiran a decir estas cosas sin que tengan todos los pelos en la mano los hermanos tienen información sabe lo que andan haciendo” dijo Grisgby.

Agrega: “Estamos hablando de la viuda somocista este Álvarez, estamos hablando de Brenes, el coronel Mata ya se fue y Álvarez ahora maneja dos diócesis, no es cajeta, todo el norte Matagalpa, Estelí, Nueva Segovia, y Madriz, estamos claro pues en guerra avisada no muere soldado”.

Cardenal llama a detener actos de violencia

En agosto del 2022, el Arzobispo de Managua Cardenal Leopoldo Brenes llamó a Ortega a detener todo acto de violencia contra la iglesia, sacerdotes y feligreses, luego que la policía sandinista asaltara violentamente la capilla Niño Jesús de Praga en el municipio de Sébaco, Matagalpa.

“Que detenga todo acto de violencia contra la iglesia, los sacerdotes y la feligresía. Nosotros no somos enemigos del gobierno: la iglesia predica el Evangelio, el amor, La Paz y la reconciliación. Todos estos actos contra la iglesia son expresiones de violencia y nosotros responderemos con la Palabra de Dios” dijo Brenes.

“Dictadura perfecta”

En Septiembre 2022, Ortega tildó de “dictadura perfecta” a la iglesia católica, en referencia a la elección de obispos y cardenales, quienes de acuerdo a sus cualidades y estudios son elegidos por el Papa.

Ortega también cuestionó la escogencia del Papa Francisco.

“¿Quién elige a obispos, a sacerdotes, al Papa? ¿Con qué autoridad moral hablan de democracia cuántos votos tuvo un obispo para ser obispo?”, dijo el dictador durante el acto del 43 aniversario de la sancionada Policía.

Ortega dijo que los obispos y cardenales eran puestos de “dedos”.

"Le diría a su santidad, el papa, con todo respeto, a las autoridades de la Iglesia católica, yo soy católico, que como católico no me siento representado y no me siento representado por todo lo que conocemos de esa historia terrible, pero también por el hecho que lo oímos hablar de democracia y no practican la democracia", alegó.

En diciembre del 2022, el cardenal Brenes llamó a un “cambio de dirección” en el país centroamericano.Brenes, quien junto al resto del Episcopado nicaragüense ha sido acusado por Ortega de intentar derrocarlo, matizó su llamado con referencias bíblicas.

“Juan el bautista viene a hacer ese llamado, un llamado a una conversión, que significa: cambio de dirección, reflexionar en nuestras vidas qué tengo que me impide caminar viendo al señor”, dijo el purpurado.

Brenes relató una escena en la que Juan el bautista llama a un grupo para que “cambien”, algunos están de acuerdo, “pero los otros dos dicen ‘no’, en un espíritu de soberbia”.

“La sotana no hace Santo a nadie"

En ese mismo diciembre del 2022, Ortega dijo que nunca le ha tenido respeto a los obispos porque la sotana “no hace Santo a nadie"

“Incluso algunos obispos, esos curas, esos obispos… y lo digo como cristiano, yo me formé en una familia católica, cristiana, pero aprendí con el paso del tiempo que al final de cuentas, detrás de una sotana está en un ser humano, la sotana no hace santo a nadie, el hábito no hace al monje, es un principio” expresó Ortega.

En febrero del 2023, Ortega llamó “mafia” a los “papas, obispos y curas”, mientras que al obispo Silvio Báez lo tildó de ateo, corrupto y criminal.

En el 89 aniversario de la muerte de Augusto Calderón Sandino, Daniel Ortega cargó de epítetos denigrantes a la iglesia católica del Vaticano y Nicaragua y aseguró que el papa, los obispos y los curas "son una mafia" a la que él no le tiene respeto.

“Los cardenales y los papas son una mafia, miren los crímenes que han cometido y siguen saliendo crímenes todos los días y los están juzgando, crímenes que cometen por tener regulaciones absurdas”, señaló Ortega.

“Qué respeto les puedo tener yo a los obispos que he conocido si eran somocistas y yo los vi cuando pasó el funeral de Somoza y ahí iban los señores obispos, enterrando a Somoza como si era príncipe de la iglesia”, insistió.

Agrega “Yo fui formado en el catolicismo, pero nunca le tuve ni cariño ni respeto a la mayoría de los sacerdotes y religiosos, con cierta excepción como el padre Gaspar García Laviana, que vino desde España a dar su vida por Nicaragua, como los sacerdotes que fueron asesinados por la guardia de Somoza en Estelí”, apuntó.

“Demonios”

El 19 de abril del 2023, Ortega tildó de “demonios” que “quieren sangre” a los sacerdotes y obispos católicos.

También culpó a la Iglesia por las protestas que iniciaron el 19 de abril del 2018, después de una reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que obligaba a los jubilados, trabajadores, empleadores y pensionados a pagar más dinero al Seguro Social.

“Ahí (en abril del 2018) estaban los mismos descendientes de Caín, conspirando contra sus hermanos, al servicio de quien, al servicio de los emperadores, de los imperios yanquis, europeos y también de cúpulas de la iglesia”, expresó Ortega en cadena nacional.

“Ya lo he dicho, no todos los sacerdotes, pero si todos fuimos testigos como la iglesia se convertía, no todas las iglesias, pero muchas se convirtieron en cuarteles donde salían los grupos armados a atacar a la población y a atacar a las unidades de policías todos los días”, continuó.

Con estos ataques y amenazas, la abogada e investigadora Martha Patricia Molina no descarta que el cardenal Brenes y otros obispos sean acusados por la dictadura.

“El cardenal Leopoldo José Brenes no es el jefe de la iglesia, él simplemente es la cabeza de la arquidiócesis de Managua y cada diócesis tiene su pastor, tiene su representante…No sé por qué la dictadura está imponiendo al señor cardenal para que dé respuesta. Cada obispo debe dar respuesta por su diócesis, pero la dictadura escogió e impuso al cardenal para que él sea el que dé respuesta a todas las preguntas que va a ser la Siboif y la policía orteguista”.

Asimismo, hizo énfasis en que no se debe descartar que acusen al Cardenal Leopoldo Brenes, pues lo están llamando jefe de la iglesia y podría ser “injustamente procesado por estas instituciones que responden a las directrices de Daniel Ortega y su mujer y que nunca se han apegado ni a la Constitución Política ni a las leyes del país”.