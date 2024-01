¿Cuál es la verdad Cardenal Brenes?

Miguel Mora

Es innegable para todos que la persecución de las iglesias en Nicaragua constituye una política dictatorial de Estado, dejando a su paso represión, persecución, violación a la libertad de culto, secuestros, encarcelamientos, destierros y despojo de nacionalidad tanto en la Iglesia Católica como en la evangélica.

Sin embargo, la Iglesia Católica, en consonancia con su papel profético, ha sido la más afectada. Con la reciente liberación de los Obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora, junto a 15 sacerdotes y 2 seminaristas, el silencio que siguió solo se vio interrumpido por las declaraciones lacónicas del Canciller del Vaticano, confirmando que la negociación para la liberación de los sacerdotes "no fue fácil". Esta negociación incluyó acuerdos aún no revelados al público.

Los liberados salieron con problemas de salud, uno de ellos habría sufrido un problema cardíaco, impidiéndole llegar al Vaticano y quedándose temporalmente en Venezuela.

Acto seguido, el Papa citó en el Vaticano a la única voz profética que quedaba en la Iglesia Católica en el exilio, el Obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez. El Papa confirmó como obispo auxiliar a Monseñor Báez.

"El Papa Francisco me invitó a visitarlo y me recibió hoy en el Vaticano. Agradezco su cariño de hermano y sus sabias palabras. Me confirmó como Obispo Auxiliar de Managua y me mostró su interés y amor por Nicaragua. Hemos decidido encontrarnos varias veces más durante este año", anunció Báez.

El pasado domingo, desde la Catedral de Managua, el Cardenal Leopoldo Brenes llamó a medios a verificar las informaciones y cuestionó el término "fuentes fidedignas". Considera que existen medios que “promueven falsas noticias para alborotar, distorsionar para crear caos entre nosotros y las familias".

"Creo que es bien interesante que hagamos a un lado esas noticias que en el fondo no tienen fundamento. Recuerdo una experta en comunicaciones que decía: muchas veces las redes no son noticia, porque una buena noticia tiene que ser corroborada, tiene que ser buscada si es verdad que es cierto o no es cierto, y eso es importante, que nuestros periódicos serios van y primero ven si es verdad lo que voy a decir", expresó el Cardenal Brenes.

En el año 2018 el régimen de Daniel Ortega cerró y confiscó Confidencial y el Canal 100% Noticias. Y en el año 2021 cerró el único periódico escrito y en papel que quedaba en pie, el Diario La Prensa.

Cardenal: "no soy fuente fidedigna"

El Cardenal Brenes cuestionó el término usado entre medios y periodistas "fuente fidedigna".

"A veces, dicen los periodistas, fuente fidedigna. Y un día me preguntaron a mí, es que hay una fuente fidedigna que dice esto y esto. Pues fíjate que yo no la conozco, pero yo te recomiendo, andá a esa fuente fidedigna y te aclare bien porque yo no te puedo aclarar, no soy fuente fidedigna. Pero a veces ponen eso, fuente fidedigna", dijo Brenes.

Según la Real Academia Española la palabra fidedigno o fidedigna significa "Digno de fe y crédito, creíble, fiable, fehaciente, fiel, veraz, verídico y auténtico".

En su red social, la activista defensora de Derechos Humanos Bianca Jagger hizo una pregunta pública al Cardenal Brenes: “¿Podría aclararme cuáles son las fake news de los periodistas?. ¿Puede confirmar si en Nicaragua el régimen Ortega y Murillo ha lanzado una implacable guerra contra la Iglesia Católica y si la institución está en peligro?”.

Estas interrogantes dirigidas al Cardenal instan a consultar fuentes públicas. Jagger, consultada por 100% NOTICIAS, expresa además su esperanza de escuchar pronto a Monseñor Rolando Álvarez, recalcó que siempre mostró preocupación por su salud y ahora lamenta su destierro.

El acto de confirmación del Papa a Monseñor Silvio Báez en el cargo de Obispo auxiliar de Managua, choca con la lógica de lo que podría ser un "arreglo" entre el Vaticano y la dictadura sandinista. Aunque el tiempo revelará los datos actualmente ocultos. Los dictadores mantienen su intención de crear una iglesia a su medida.

En la feligresía nicaragüense se siente un espíritu de abandono, persecución y temor ante los últimos acontecimientos, pues el régimen mantiene una política de terror y miedo.

Molina: Cardenal se refiere a medios oficialistas

La abogada Martha Patricia Molina, recién galardonada con el "Premio Internacional a la La Religiosa" otorgado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, se presentó este lunes en la Embajada de Nicaragua en Washington. Molina entregó dos ejemplares de sus investigaciones que documentan la persecución a la iglesia católica desde el año 2018 hasta la fecha.

En declaraciones a 100% Noticias, Molina explicó el objetivo de su acción: "Fui a entregar dos ejemplares de mi estudio, uno destinado a permanecer en la embajada para consumo interno y el otro para ser enviado a la pareja dictatorial Ortega-Murillo, con la finalidad de que conozcan la magnitud de sus acciones nefastas y perjudiciales al perseguir a la iglesia católica".

"También intenté coordinar una cita con el embajador, pero lamentablemente no fue posible", expresó.

En relación a las críticas del Cardenal Brenes hacia periodistas y medios, Molina expresó que el "mensaje fue dirigido a los medios oficialistas, ya que el Cardenal no utiliza redes sociales y la mayoría de los medios independientes se encuentran activos principalmente en plataformas digitales. Supongo que sus declaraciones hacen referencia a los canales oficiales".

El periodista Emiliano Chamorro, toma la declaración de Brenes como "una abierta campaña contra el periodismo independiente".

En declaraciones a 100% Noticias, Chamorro lamentó el papel de Brenes y lo cuestiona: “Que le pregunte el Cardenal Brenes a Monseñor Álvarez si es mentira que estuvieron presos y fueron desterrados. Que le pregunte a Monseñor Álvarez si es cierto que pasó más de dos años en la cárcel. Si es mentira que estuvo secuestrado y maltratado”.

También cuestionó el estado mental de Brenes y si está siendo "manipulado" por el régimen: “¿Está experimentando problemas de salud mental? ¿O ya bordea el miedo que lo paraliza por completo? ¿O acaso está colaborando con el régimen?", preguntó Chamorro.

Para Chamorro, el Cardenal Brenes parece "carecer de criterio, amor por el prójimo, por sus hermanos en la fe, por sus hermanos episcopales y por sus hijos sacerdotales. Ortega busca un clero acomodado, oficialista, cobarde y silente ante la violencia y la represión”, concluye lapidariamente el periodista.

Si los periodistas y los medios informan noticias falsas, ¿Cuál es la verdad Cardenal Brenes?.

Esperamos sus amplias y aclaratorias declaraciones por supuesto que estamos dispuestos a publicarlas para que la opinión pública juzgue.