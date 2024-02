Silvio Báez: “Ayunar es romper las ataduras de maldad y dejar libres a los oprimidos”

Equipo de Periodistas

Febrero 17, 2024 11:53 AM

El Obispo Auxiliar de Managua, Silvio Báez, se refirió a la figura penitencial del ayuno en tiempo de cuaresma.

Según el prelado, demandar justicia y luchar contra opresores sociales, así lo publicó en su red social X.

«¿Saben qué ayuno quiero yo? dice el Señor: Romper las ataduras de maldad, deshacer los yugos opresores y dejar libres a los oprimidos» (Is 58,6). Ayunar es más que no comer. Es no acostumbrarnos a vivir bajo ningún yugo. Es denunciar la injusticia y luchar contra la opresión”, escribió Báez .

El mensaje de Monseñor Báez, forzado al exilio por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde el 2019, llega a una Nicaragua que inició su época cuaresmal con las restricciones de las actividades católicas y prohibición de procesiones.

Durante este período sacro, la Iglesia Católica de Nicaragua tiene casi 30 religiosos desterrados, entre ellos el Obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez y el Obispo de Siuna, monseñor Isidro Mora.

Monseñor Silvio Báez fue llamado a una audiencia con el Papa Francisco, solo unos días después de la excarcelación y destierro del último grupo de religiosos.

En las últimas semanas la ausencia del religioso es notoria en la Iglesia Católica Santa Ágatha de Miami, Estados Unidos, desde donde oficia cada domingo.

“Anda en otros lados, tiene retiros, tiene cosas que le ha pedido su comunidad, tiene confirmaciones y por las próximas semanas no va a estar porque tiene que viajar y cumplir un montón de compromisos que también como obispo le ponen. Entonces no todo el tiempo puede estar aquí, eso es todo”, dijo el padre Marcos Somarriba sobre su ausencia.

Sin embargo Báez mantiene presencia desde sus redes sociales, las que aprovecha para evangelizar.