El demonio acecha la patria: Cuando se persigue a la iglesia, se persigue a Cristo

Equipo de Periodistas

Febrero 18, 2024 02:55 PM

En el primer domingo de Cuaresma Fray Benito Martínez, sacerdote excarcelado por el régimen de Daniel Ortega y desterrado a Estados Unidos en el grupo de los 222, predicó sobre la necesidad de cambiar, así como lo hizo Pablo de Tarso, quien después de ser un gran perseguidor de cristianos, se convirtió en evangelista.

“La honestidad es ejemplo de conversión y lo encontramos en Pablo de Tarso, que va siguiendo a los cristianos para llevarlos presos…La Iglesia es el Cuerpo Místico de Cristo y Cristo es su cabeza, cuando se persigue la Iglesia se persigue a Cristo mismo y Pablo se vuelve el gran apóstol de los gentiles”, dijo Fray Martínez desde el púlpito de la iglesia Epifanía, en Miami, en una clara advertencia a las estructuras políticas de Nicaragua que tiene a la Iglesia Católica y al clero como blanco de ataque.

Por su parte el sacerdote nicaragüense Marcos Somariba, resaltó en su prédica como los demonios que antes quisieron tentar a Jesús en el desierto, ahora son demonios actuales que acechan a los pueblos.

“También hemos sido empujados por los espíritus malos, por los mismos que como responsabilidad tienen hacer de un pueblo un vergel y un lugar donde vivir en paz, sin los peligros que asedia, persiguen, encarcelan y matan”, señaló Somarriba este domingo en la Iglesia Católica Santa Ágatha.

“Hoy en día hay Satanás encarnados en el medio de nosotros que siembran el terror, tientan para dividir y separar y desviar de los caminos de Dios. Las tentaciones en el desierto personal y lo comunitario”, comentó el religioso, que asegura que Jesús inspira a un pueblo a seguirlas venciendo.

“Vencer las tentaciones de los malignos discípulos de Satanás. La tentación seduce al ser humano a través de medios corruptos, la tentación nos engaña y nos arrastra alejándonos de Dios.

Somarriba señaló a los opresores que son demonios modernos disfrazados de mesías que ofrecen una falsa salvación.

“Son mesías falsos que no quieren hacer crecer la virtud, la verdad y la justicia, quieren hacernos creer que solo ellos nos llevarán a puerto seguro, a más victorias, que solo les beneficia a ellos y a sus secuaces. Que dicen que el pueblo manda”, señaló Somarriba.



Según el religioso estos mismos demonios llegan a pensar que se puede reemplazar a Dios.

“Se hacen autodioses con letra minúsculas, hay personas que hasta hoy. Aunque se llenen la boca con palabras bíblicas y proféticas…no son dueños de nada, son altaneros, bocones y falaces. Llenos de mentiras, engaños y falsedades. Ofrecen lo que no es suyo, lo mal habido, conseguido a la fuerza y a través del engaño”, advirtió el Padres Marcos.

Otra de las tentaciones ofrecidas por los demonios modernos es la tentación del prestigio y del poder.

“Lo hemos visto y vivido en nuestros países, en nuestras sociedades y aún dentro de la Iglesia. Muchas veces la arrogancia de la jerarquía de la Iglesia que se comporta como no debe. Para Jesús la Iglesia está para abrir caminos, no para cerrar caminos. Está para levantarnos no para oprimir. También así en nuestros países muchas veces los líderes que están supuestos para hacer de la patria un vergel, más bien la hunden, la destruyen, caen en la tentación del poder y el dinero fácil”, criticó el prelado.

El sacerdote Marcos Somarriba, concluyó su homilía recordando que nada puede detener a un pueblo en busca de su libertad “aún con todo Dios hace justicia. Nos consta de que Dios ha vencido al demonio, porque para Dios no hay nada imposible”, finalizó su mensaje.