Ejércitos de Honduras y de Nicaragua matan en la frontera a un supuesto narcotraficante

Equipo de Periodistas

Abril 13, 2024 08:37 AM

El Ministerio del Interior de Nicaragua informó este viernes en Managua que militares nicaragüenses y hondureños mataron a un hombre y detuvieron a otros dos durante un enfrentamiento con presuntos delincuentes que transportaban bultos con marihuana en la frontera entre ambos países.



El choque ocurrió el jueves en la comunidad rural La Ceiba, ubicada en el municipio nicaragüense de Somotillo, departamento (provincia) de Chinandega, cerca de un punto fronterizo no habilitado con Honduras.



Según la versión del Ministerio del Interior nicaragüense, "mientras el Ejército de Nicaragua y el Ejército de Honduras realizaban patrullajes de protección de las fronteras de ambos países, cada quien en su territorio, se detectaron movimientos sospechosos de personas no identificadas, quienes trasladaban y trasegaban bultos con contenido desconocido".



Al dar la voz de alto los sospechosos no atendieron el llamado y trataron de escapar realizando, en suelo nicaragüense, disparos contra las patrullas militares, de acuerdo al parte oficial.

Ante la agresión, las patrullas respondieron con sus armas de reglamento, capturando a Isaac Carrero Herrera, nicaragüiense, y a Darwin Cárcamo Reyes, hondureño, a quienes se les retuvo bultos con marihuana.



"En posterior exploración de la zona se encontró fallecido, a 300 metros del punto fronterizo no habilitado, al sujeto Cristhofer Javier Mendoza Díaz, alias 'El buitre', con antecedentes por tráfico de drogas desde el 2021, y originario del municipio nicaragüense de Chichigalpa, Chinandega.



Darwin Cárcamo Reyes, de nacionalidad hondureña, fue entregado este jueves mismo a las autoridades de Honduras para su debido proceso.



Las autoridades nicaragüenses no precisaron el peso de la marihuana, ni la cantidad de bultos decomisados, que es la actividad que supuestamente realizaban los civiles. Tampoco la cantidad de armas que portaban los sospechosos, con las que habrían disparado a los militares.