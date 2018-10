Comandante “Masha” está embarazada y se refugia en Costa Rica

La joven jinotepina, que también lucha contra el cáncer linfático, puntualizó que aun fuera del país, su lucha seguirá

Nahomy Urbina, mejor conocida como Comandante “Masha”, confesó que se encuentra embarazada, y tras saber que la Fiscalía emitió una orden de captura en su contra, abandonó el país por seguridad del bebé.

“No quiero que mi bebé corra peligro. Tengo miedo más por mi bebé, porque ahora no soy solo yo”, expresó la joven en entrevista con el periodista nicaragüense Ismael López.

La Comandante “Masha”, que también lucha contra el cáncer linfático, se encuentra en Costa Rica y puntualizó, que aun fuera del país, su lucha seguirá: “El hecho de que salga del país no es el hecho de que me quede callada ante las injusticias, esto no está normal. Yo voy a seguir gritando hasta que Daniel Ortega se vaya”.

Ser una voz joven crítica al gobierno y participar en las marchas cívicas ha sido un delito, al menos para la Fiscalía, que el pasado 5 de agosto presentó acusación en contra de la joven jinotepina. Se desconoce los cargos.

“No sé qué tipo de amenazas soy para ellos. Yo lo veo como miedo, no sé por qué tanta la cuestión contra mí”, cuestionó Urbina.

La joven, de 21 años, al no tener casa de seguridad y con una orden de encarcelamiento, “tristemente voy a tener que salir del país”. “No sé con qué objetivo me quieren tener presa. Ya no hay casa de seguridad, me alejaron de mis compañeros y creo que se están cerrando más las oportunidades de salir del país. Si no salgo ahorita, ya no voy a salir y sí me pueden agarrar y encarcelar injustamente”, dijo.

La Comandante “Masha”, por ahora, su preocupación es el bebé. Pronto se someterá a una biopsia para descartar cualquier ganglio maligno que pueda tener en una de sus axilas.