Mónica López Baltodano: “Gobierno me quiere detener, criminalizar y judicializar”

La abogada y defensora de los derechos humanos, Mónica López Baltodano denunció que el Gobierno de Daniel Ortega ha creado una intensa campaña en su contra, en la cual se le acusa de estar detenida El Chipote por portación ilegal de armas y explosivos.

Mónica considera que la campaña que se ejecuta en las redes sociales tiene como objetivo el detenerla, criminalizarla y judializarla por su función como defensora de derechos humanos y por estar al lado de diversas organizaciones de la sociedad civil que protestan en contra del Gobierno de Ortega.

"Hay una decisión del régimen Ortega - Murillo de agredirme por mi rol de defensora de los derechos humanos, todos saben que tengo cinco años acompañando al Movimiento Campesino Anticanal y ahora he estado apoyando como asesora a la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, en donde la mayoría de los jóvenes integrantes fueron sujetos de detenciones arbitrarias", manifestó Mónica.

Además, responsabiliza al Gobierno de Ortega de cualquier cosa que pueda sucederle a ella y a su familia, ya que este fin de semana sus padres (Mónica Baltodano y Julio López) fueron asediados por paramilitares a bordo de dos camionetas, luego de finalizada la marcha de autoconvocados en Managua.

Por otro lado, aseguró que las únicas armas que tiene es su pensamiento, convicción y compromiso con los sectores populares, también manifestó que denunció el hostigamiento a los organismos internacionales de derechos humanos que se encuentran el país.

“Cualquier cosa que me suceda ya sea una agresión a mi integridad física, detención arbitraria o desaparición, el único responsable se llama Daniel Ortega y Rosario Murillo junto con todos sus agentes represivos".

Ante el asedio, Mónica López Baltodano, manifestó que no se irá del país a como miles de nicaragüenses lo han hecho, ya que está sumamente comprometida con la insurrección ciudadana.

"Yo no me voy a esconder, mi rol como defensora de derechos humanos lo voy a continuar hasta el final y no me voy a ir de Nicaragua, estoy totalmente comprometida con los objetivos de esta insurrección ciudadana, que es que tengamos derecho a vivir en paz y libre de violencia, además no voy a callarme, porque estaré al lado de los campesinos y estudiantes", enfatizó Mónica.