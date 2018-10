Vilma Núñez: Fallo contra jóvenes caribeños me indigna

Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), señaló que el fallo que condenó a los jóvenes caribeños Brandon Lovo y Glen Slate por el asesinato del periodista Ángel Gahona, le indigna, pues el caso demostró la falta de apego a la ley.

“Este fallo me indigna como defensora de derechos humanos, como abogada, son aquellos momentos que me arrepiento y me dan ganas de quemar ese título porque no sirve para nada”, expresó Núñez.

“Expertos en la materia pueden hacer un análisis objetivo para que quede demostrada completamente la falta de apego a la ley en este caso, sin embargo, no podemos decir que hasta aquí llegamos, vamos a denunciar, nosotros vamos a seguir acompañando la defensa de ellos con las siguientes instancias. La justicia tarda, pero llega”, agregó.

Brandon y Glen fueron declarados culpables por el juez Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Sexto Distrito Penal de Juicio de Managua, la noche de ayer lunes.

En el juicio que se desarrolló a puertas cerradas y sin presencia de los medios de comunicación independientes, la Fiscalía solicitó 25 años por el delito de asesinato, y 20 años por el delito de asesinato frustrado en perjuicio de un oficial, asimismo un año por tenencia ilegal de armas de fuego y 2 años por el delito de exposición y abandono de personas.

Migueliuth Sandoval, esposa del periodista Gahona, calificó como un "circo judicial" el juicio en donde se declaró culpable a los jóvenes.

El periodista Gahona fue asesinado el pasado 21 de abril, cuando daba cobertura a las protestas cívicas contra las reformas a la Ley del Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social (INSS).