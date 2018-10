Francisco Aguirre Sacasa: “Daniel está cavando su propia fosa internacionalmente”

El ex canciller Francisco Aguirre Sacasa, opinó que, con la expulsión de la misión de la ONU en Nicaragua, Daniel Ortega estaba cavando su fosa internacionalmente y aislando su gobierno de los diferentes organismos mundiales.

Aguirre Sacasa, indicó que la decisión de sacar del país a la misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas tras emitir su informe en el que responsabiliza al gobierno de Ortega de masacrar y perseguir a civiles indefensos, es una sobrerreacción.

“Desde el punto de vista internacional es una sobrerreacción por parte del gobierno (…) No sé por qué Daniel pensó que él podía reemplazar un OEA que de repente se había golpeado en contra de su gobierno con la ONU, creo que él pensó que podría tener un puente hacia la ONU, a pesar que el Secretario General de la ONU, António Guterres se había pronunciado desde hace semanas de una manera muy fuerte en contra de lo que estaba pasando en Nicaragua”, expresó Aguirre Sacasa.

“Lo que está haciendo Daniel es cavando su propia fosa internacionalmente. Y en este momento el gobierno de Nicaragua está completamente aislado internacionalmente. Estamos en high parate pero por razones negativas para el país”, comentó.

El también ex embajador de Nicaragua en Washington, comentó sobre la reunión que el Consejo de Seguridad de la ONU tendrá el próximo 5 de septiembre donde se abordará el tema de Nicaragua.

“Sobre esta acción lo único que está asegurando Daniel es que, además de haber abierto un frente hemisférico al decirle que no va a darle entrada al Grupo de Trabajo de la OEA en Nicaragua, ahora se está abriendo un frente mundial porque como todos sabemos a mediados de la semana entrante el Consejo de Seguridad de la ONU se va a reunir para considerar el caso de Nicaragua; y ahora como aperitivo para esa reunión, todos los miembros del Comité de Seguridad van a saber que fue expulsado la Misión de la ONU en Nicaragua”, dijo.

El ex diplomático, conoció ayer al coordinador de la misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Guillermo Fernández Maldonado y a su percepción aseguró que “es un tipo muy profesional, no es apasionado de la política, es un veterano en el tema de derechos humanos, y de una manera fría diría yo, sin ninguna pasión, me explicó que él y sus colegas habían llegado a la conclusión de que la represión había sido muy grande y que la gran mayoría de las violaciones se debían a una sobrerreacción del gobierno, y obviamente el gobierno captó ese mensaje porque no está contento con el informe, así como no está contento con las conclusiones de la OEA y básicamente la primera reacción fue decir que la ONU era una institución de mentirosos, apañadores del terrorismo”, comentó.