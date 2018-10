El Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Nicaragua se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, así como representantes de la Unión Europea (UE), para tratar sobre la crisis sociopolítica que atraviesa el país, y evaluar posibles medidas económicas contra el gobierno de Daniel Ortega.

El vicecanciller de Perú, Hugo de Zela, explicó a la agencia Efe que la reunión tenía un carácter “exploratorio” y estuvo destinada a “analizar” diferentes posibilidades que podrían concretarse en el directorio ejecutivo del banco, responsable de aprobar las propuestas de préstamos y garantías.

"Se está considerando tomar medidas económicas, todavía no se ha definido exactamente cuáles, ese es un tema que tiene que discutirse en el Directorio del BID", agregó Hugo de Zela.

Por su parte, Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA, expresó que la reunión fue para discutir “las repercusiones económicas de la crisis nicaragüense”.

