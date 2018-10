Antimotines impidieron la finalización de la marcha "Somos la voz de los presos políticos" al desplegarse y disparar balas y gases lacrimógenos a los autoconvocados que protestaban contra el Gobierno de Daniel Ortega.

Desde horas tempranas de este domingo se comenzó a ver una fuerte presencia de antimotines, los cuales son enviados por el Gobierno sandinista de Ortega para impedir y hostigar las marchas de los autoconvocados, quienes exigen justicia por la muerte de 481 nicaragüenses y la libertad de los más de 300 presos políticos.

La marcha fue convocada por familiares de presos políticos, el Movimiento Campesino, médicos, maestros, estudiantes, movimiento sociales y sociedad civil.

SIGA EL MINUTO A MINUTO DE LA MARCHA

03:30 P.M. El periodista de Café con Voz, Winston Potosme, se encuentra fuera de peligro, luego de que una bala impactara en su brazo izquierdo.

"Nuestro compañero de trabajo, Winston Potosme, se encuentra estable. La bala no alcanzó ningún hueso ni arteria que provocara que se desangrara, gracias a Dios. Se encuentra en observación, pero fuera de peligro, siempre firme, siempre digno. En unos minutos será dado de alta", informó Luis Galeano, director del programa Café con Voz.

12:40 P.M. Mujer denunció que fue brutalmente golpeada por policías sandinistas.

"Se me acercó un paramilitar con arma, me golpearon y me tiraron a la camioneta, y me amenazaron con que si subía la camioneta me iban a dar".

12:30 P.M. Winston Potosme, periodista del programa Café con voz de 100% Noticias, resultó herido en su brazo izquierdo a la altura del bíceps. Luis Galeano director del programa trasladó a Potosme hacia un hospital, y manifestó que la bala todavía se encontraba alojada en el brazo.

11:30 A.M. Ante el cobarde ataque de los paramilitares y policías, la iglesia de las Américas 3, abrió sus puertas para atender a los heridos.

Fotografía: Uriel Velásquez/El Nuevo Diario.

Fotografía: Uriel Velásquez/El Nuevo Diario.

Fotografía: Uriel Velásquez/El Nuevo Diario.

Fotografía:Roy Moncada/La Prensa

Fotografía:Roy Moncada/La Prensa

11:15 A.M Sandinistas atacan la marcha y resultan al menos cinco personas heridas de bala, los impactos fueron en el brazo y pierna, además un joven está en estado de gravedad quien recibió un disparo en el pecho.

11:00 A.M. Antimotines lanzan gases lacrimógenos a autoconvocados.

11:03 A.M. Marcha pasa por el sector de la Villa 9 de junio en donde sus pobladores salen de sus casas con banderas azul y blanco para saludar a los autoconvocados.

10:30 A.M. Inicia marcha "Somos la voz de los presos políticos pese a asedio policial".

10:00 A.M. Los semáforos del Mayoreo se llenaron de antimotines y simpatizantes del partido de Gobierno FSLN, para impedir la salida de la marcha.