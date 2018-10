Una brutal golpiza recibió la señora “Hellen” por antimotines y paramilitares sandinistas quienes atacaron y además asesinaron a un adolescente de 16 años, el pasado domingo en la marcha “Somos la voz de los presos políticos”.

Como consecuencia de la golpiza la mujer tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en el Hospital Vivian Pellas de Managua, debido a que presentó dos fracturas en su tabique nasal.

Según contó a 100% Noticias, aproximadamente diez camionetas policiales dieron persecución a un pequeño grupo de autoconvocados que corrían para protegerse de la violenta represión de los policías y paramilitares sandinistas. “Hellen” fue alcanzada, y golpeada sin piedad por los antimotines del gobierno sandinista de Daniel Ortega, antes de ser montada a la patrulla.

“Yo peleé lo más que pude, pero jamás iba a poder con un montón de antimotines. Me jalonearon, me golpearon y me montaron a la tina (de la patrulla). Uno de ellos decía “que no levante la cabeza esa pendeja y si la levanta le das”, relató “Hellen”.

Además, agregó que los antimotines la acusaban de portar arma hechiza. “Somos autoconvocados, soy una persona que solo va a las marchas únicamente con mi bandera, mi botella de agua y mi pitoreta, yo no llevo armas”, dijo.

Ensangrentado así se encontraba el rostro de "Hellen" el día que recibió la golpiza. Foto: Oscar Navarrete/La Prensa.

Según la denunciante también escuchó cuando los agentes antidisturbios hicieron mención de un comisionado de apellido Cruz, quien dio orden de capturar a todo aquel que vistiera de azul y blanco.

“Escuché que uno dijo “la orden de Cruz es que todo azul y blanco que miremos lo detengamos” y en la misma llamada dijeron “aquí llevo a una, ¿aquí la dejo o me la llevó? pero al parecer le dijeron “ay déjenla” y cuando escuché eso yo me sentí de vida, porque si me llevaban me iban a matar”, recordó “Hellen”.

La mujer tomó valor y se tiró de la camioneta en el sector de Bello Horizonte, luego tomó un taxi que la trasladó a su vivienda, y lo primero que hizo fue, llamar a un medio de comunicación para denunciar la agresión.

“Ese mismo día fue al hospital Vivian Pellas tengo dos fracturas, me hicieron (10) puntadas y aquí estoy. Me parece brutal la manera en que me agredieron los antimotines”, finalizó.

La marcha que se realizó este pasado domingo fue convocada por familiares de los presos políticos quienes exigían su liberación. La manifestación fue atacada por paramilitares y antimotines dejando a un adolescente de 16 años muerto y varios heridos.