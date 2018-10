Madre desesperada por ver a sus hijos detenidos en el Chipote

La señora Delia Valdivia no tiene noticias de sus hijos Kevin y Kitzel Pérez Valdivia, quienes el pasado lunes fueron trasladados a El Chipote, luego de ser secuestrados por la Policía sandinista en el barrio El Rosario, Estelí cuando salieron de la marcha denominada “Nicaragua en rebeldía, no tengo presidente”.

La Policía le prometió a la madre que ayer jueves iba a poder ver a sus hijos, sin embargo, esperó hasta caer la tarde en El Chipote y la Policía no cumplió. Un oficial le dijo que el próximo martes podría verlos. “Estaré aquí, pero sé que son mentirosos”, expresó Delia.

Kevin y Kitzel son hijos de Alex Pérez, un activista de derechos humanos que se encuentra detenido desde hace más de dos meses.

Kevin al momento de su secuestro fue el más golpeado porque le pegaron con la culata del AK.

“Desde el lunes que salieron secuestrados no sé nada de ellos. No sé si están en el Chipote y lo único que mi hijo (Kitzel) me gritó cuando iba en la camioneta es que iba para El Chipote”, contó Valdivia.

*Fuente: Periòdico Hoy