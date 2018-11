Giran orden de captura en contra de Alex Vanegas quien lleva casi un mes detenido en El Chipote

El preso político, José Alejandro Potoy, mejor conocido como el maratonista, Alex Vanegas, fue declarado en rebeldía por la Juez Tercero Local Penal, Nadezhda Úbeda Obando, quien además le decretó orden de allanamiento y captura, cuando se conoce públicamente que Vanegas permanece detenido desde el pasado dos de noviembre en El Chipote.

La audiencia inicial que se realizó ayer jueves, sin la presencia de Alex Vanegas y a puertas cerradas, no se le permitió el ingreso del abogado defensor, Julio Montenegro y tampoco de su sustituta, la abogada María Oviedo.

“Me hice presente en la sala cuando tuve conocimiento que no le habían permitido el ingreso a la abogada (María Oviedo) y me dijo la juez que estaba en juicio y que no me podía atender. No entendemos por qué se maneja el caso de esta manera discrecional”, dijo Julio Montenegro.

El maratonista está siendo acusado por el Ministerio Público por el ilícito de escándalo público, que según el Código Penal este tipo de falta no amerita que el acusado esté privado de la libertad.

“En las faltas penales se establece que el procesado tiene que estar en libertad, por lo tanto, el procesado (Alex Vanegas) tiene casi un mes de estar detenido y aún no se le ha realizado la audiencia respectiva de ley, por lo que su situación es ilegal y la forma en la que fue detenido es un eventual secuestro”, dijo la abogada María Oviedo.

El maratonista Alex Vanegas, de 63 años, está siendo víctima de golpes y amenazas por parte de las autoridades policiales de El Chipote, según denunció su hijo en días anteriores. Vanegas fue detenido cuando se encontraba visitando el cementerio Milagro de Dios, para conmemorar el Día de los Muertos y darle acompañamiento a los familiares de los mártires que entregaron su vida en el marco de la crisis sociopolítica de Nicaragua.

¿Quién es la juez Nadezhda Úbeda?

Luis Manuel Hernández es familiar de un alto funcionario sandinista. Hija de Nadezhda Obando Cerna, asesora legal del magistrado Marvin Aguilara de la Corte Suprema de Justicia y sobrina de Lenín Cerna, exjefe de la Seguridad del Estado.

Úbeda Obando también fue la encargada de enviar a cinco años de prisióna a Luis Manuel Hernández, solo por vender banderas azul y blanco.