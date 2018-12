Nicaragüenses se vuelcan en solidaridad con nuestros directores de 100% Noticias

Desde que estallara la represión del régimen de Daniel Ortega aquel 18 de abril, con las protestas con a las reformas del INNS, 100% Noticias ha sido blanco de censura, asedio y agresión hacia el equipo periodístico y directores del canal, pero también ha visto cómo el pueblo de Nicaragua ha alzado su voz para apoyar y denunciar los atropellos en contra de este personal.

El asedio e intimidación de la policía sandinista en contra los directores Miguel Mora y Verónica Chávez se ha recrudecido, hasta el punto de amenazarlos de muerte por segunda ocasión.

“Me hicieron quitar los zapatos, le di a Verónica mi cartera, celular, anteojos, llaves de la camioneta, llaves de la casa... 2 o 3 oficiales me alejaron de la camioneta a empujones y me llevaron a una patrulla policial donde había unos encapuchados. Me encerraron, me pusieron un pasamontaña, yo iba descalzo. Un policía que se encontraba ahí con pasamontaña me dijo: Deja de estar jodiendo, vos sos el culpable de la muerte de los policías, si continúas jodiendo vamos a ir contra vos y toda tu familia. ¿Qué pensás que te vamos a seguir aguantando?", relató el director de 100% Noticias, quien reiteró que sus manos no están manchadas de sangre, no es culpable de ningún delito.

Ante este injustificable panorama, una vez más, los nicaragüenses se han solidarizado con nuestros directores, y repudian este acto cobarde del régimen sandinista en pretender callar la voz ante las denuncias de las graves violaciones a los derechos humanos y libertad de expresión.

“Nuestro mejor apoyo a 100 Noticias es alzar nuestra voz contra la dictadura”, expresó en Twitter el usuario Joshy Castillo.

Por su parte, el activista Yaser Morazán escribió en la misma red social: “El canal 100 Noticias se ha convertido en un símbolo para la libertad de expresión en Nicaragua. Solamente en Facebook tienen más de un millón de seguidores, ejemplo y razón de la envidia y asedio de la dictadura. ¿Los vamos a dejar solos Alianza, Unidad, Pueblo?”.

@100noticiasni ha sido y seguirá siendo la referencia para el pueblo nicaragüense que creemos en la libertad,exigimos se detengan las asechansas contra los medios y periodistas, "estamos con ustedes" @MiguelCanal15 @LuciaPinedaU @Galeanoluis12 @lettygaitan1089 @Jaimearellanoe1 — Vitico😙 (@VictorM89046901) December 1, 2018

Los nicaragüenses han usado sus redes sociales para mostrar su apoyo y denunciar las violaciones a la libertad de expresión que comete Ortega. “Dios está con vos Miguel. Fe. Mucha fe. No estás haciendo nada mal por el que Dios te puede castigar, por el contrario, te está probando en la prueba, Dios te bendiga a vos ya toda tu familia. Él te cubre con tu manto”, compartió el usuario “Hope”.

El usuario de apellido Arbizu escribió en Facebook: “Paro indefinido y esto se acaba, si cae 100% caen todos los periodistas independientes. Qué pasa pueblo que la policía orteguista no nos amedrante, patria libre y vivir y en nombre de Jesús declaramos la protección sobre Miguel Mora, su esposa, su familia y todo el equipo de 100%. El cambio viene y nada ni nadie lo detiene. Que Dios bendiga a Nicaragua”.

Gremio se solidariza

La periodista independiente y directora de Nicaragua Investiga, Jennifer Ortiz, repudió este hecho en contra de Mora y Chávez y expresó: “La primera jefa paramilitar Rosario Murillo mandó a sus mareros a amenazar a Miguel Mora y horas después ordenó retirar 100% Noticias de la señal de cable. El miedo les duele la verdad, le duele que el pueblo sepa quién es y se le acaben sus sueños de presidencia”.

Como parte del hostigamiento y la persecución de la dictadura contra @100noticiasni, ahora ordenan sacarlos de la señal satelital. demuestran q les duele el trabajo de @MiguelCanal15 y su equipo. Lo peor que podría pasar es la autocensura y no va a pasar https://t.co/imyC9kA4wr — Wilfredo Miranda (@PiruloAr) 1 de diciembre de 2018

“Condenamos las graves amenazas de muerte de la Policía contra los periodistas Miguel Mora y Verónica Chávez, y demandamos el cese de la persecución contra la prensa independiente”, expresó Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y Esta Semana.

Estimado @MiguelCanal15 Te envío mi solidaridad, mi fraterno abrazo a vos, a tu familia y a todo el equipo de @100noticiasni. Apreciamos tu voz valiente y condenamos los cobardes ataques y acoso a tu persona, que es un ataque a la libertad de expresión en su conjunto. — Felix Maradiaga (@maradiaga) 1 de diciembre de 2018

Fabián Medina, editor en jefe del diario La Prensa: “Miguel Mora ha sido detenido 6 veces. Lo han amenazado de muertes en 2 ocasiones. Esta tarde lo obligaron a quitarse los zapatos y le pusieron capucha. No es un ataque a Miguel Mora. Es un ataque al periodismo libre”.

Policía Sandinista realiza serías amenazas a periodista Miguel Mora y su esposa Verónica Chávez. Amenazas de muerte, destruir su casa y canal 100% y amenazas a toda la familia de Mora @EmbPowers @USEmbNicaragua a Mora lo esperaba camionetas verde y gris al salir del canal pic.twitter.com/w5ikQkWeTu — Atómico (@nicaperiodista) 1 de diciembre de 2018

“PEN Nicaragua se une a la demanda ciudadana de que cese la persecución y hostigamiento contra Miguel Mora y su esposa Verónica Chávez”, enfatizó Gioconda Belli.

Como no le han funcionado las amenazas, el hostigamiento y el abuso contra Miguel Mora y Verónica Chávez, ahora vuelven a tratar de sacar del aire al canal 100% Noticias. Solidaridad con Miguel y Verónica. Defendamos nuestra libertad de expresión.n — Dora María Téllez (@DoraMTellez) 1 de diciembre de 2018

Luego de que policías amenazaran de muerte a Mora y Chávez,

Como parte de la persecución del gobierno hacia 100% Noticias, TELCOR ordenó a operadores de servicios de CLARO y MOVISTAR sacar a 100% Noticias de la señal satelital.

Por su parte, Miguel Mora, resaltó que su vida “no depende de Daniel Ortega, Rosario Murillo y Francisco Díaz; mi vida depende de Jehová de los Ejércitos”, y agregó: "Con amenazarme a mí el régimen no va a salir del problema, porque es un problema político, aquí no hay golpe de Estado, aquí hay un abuso de del poder...Esto tiene que parar ya en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos, no se mata la verdad matando a periodistas".