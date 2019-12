Departamento de Estado alarmado por persecución a periodistas en Nicaragua y el mundo

El Subsecretario de Estado en la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Robert Destro se mostró alarmado ante las amenazas, hostigamiento, represión legal y encarcelamiento, que han sufrido los cinco periodistas que recieron el Premio Internacional de Libertad de Prensa.

Destro en su encuentro con Miguel Mora y Lucia Pineda Ubau de 100% Noticias de Nicaragua, Patricia Campos, de Brasil, Neha Dixit, de India y Maxence Melo, de Tanzania, afrmó tener el honor de conocer a los ganadores del premio 2019, y sentirse profundamente agradecido por su coraje y trabajo.

