Cardenal Brenes: “Nosotros no somos políticos, somos pastores”

El cardenal Leopoldo Brenes se refirió este domingo a los ataques que Daniel Ortega continúa emprendiendo en contra de la iglesia católica a la que señalo que tiene “raíces somocistas”

“Los hechos dicen la verdad y mucho de los obispos nuevos que están creo que ni conocieron a Somoza y son situaciones de la historia y la historia va cambiando, hoy tenemos un episcopado muy serio muy responsable y totalmente apolítico, a muchos le gustaría que uno estuviera del x o Y parte, pero nosotros mantenemos nuestra independencia” Comento el cardenal Brenes.

Ortega la arremetió nuevamente contra los obispos y los acuso de “ser apoyo” a los grupos que supuestamente promovieron el supuesto “intento de golpe de estado” y manifestó que “Nosotros no estamos para complacer los deseos de personalidades de X o Y situaciones, mantenemos nuestra postura de ser pastores y de predicar el evangelio”

“Nosotros no somos políticos, somos pastores y los mensajes nuestros que se dan son desde una dimensión de pastores, nosotros no pertenecemos ni apoyamos a ningún partido político y seguiremos siendo pastores; los partidos políticos, las personalidades pasan, la iglesia sigue adelante” Dijo Brenes

En cuanto las gestiones que se rumora que está haciendo el nuncio apostólico sobre la liberación de los presos políticos manifestó que “no tiene mayores detalles” y dijo que “ojalá que estas madres muy pronto, puede ser en Navidad, muchos de sus hijos pudieran regresar a casa con su familia, a veces cuando se hace público muchas gestiones primeramente se bloquean. El nuncio no me ha compartido nada, hay interés porque él siempre ha estado trabajando dentro de esto, pero no lo puedo confirmar”

