Excarcelado político caraceño relata que fue abusado en varias ocasiones

Un excarcelado político caraceño relató parte del horror y escarnio al que fue sometido durante su detención, fue obligado a tomar narcóticos, para preguntarle dónde se encontraban los objetos robados del zonal de Jinotepe para luego ser violado en reiteradas ocasiones por sujetos encapuchados y sometido a crueles torturas.

El testimonio del joven caraceño es parte de lo que se refleja en el informe “Volviendo a ser humano” elaborado por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+ y presentado la mañana de este martes 11 de diciembre en Costa Rica.

“Fui sometido a inhalación forzada de polvo blanco desconocido, que (me) causó ardor y estornudos con sensación de plenitud y desaparición del dolor; 15 minutos después me suministraron una tableta color blanca pequeña que me causó debilidad, decaimiento, sueño, mareos; veinte minutos después iniciaron el interrogatorio preguntándome: que dónde estaba lo que les había robado del zonal” relato el caraceño

Además de acuerdo con sus declaraciones fue víctima de fuertes golpizas torturas y violaciones en reiteradas ocasiones

“La persona estuvo encapuchada y amarrado: Me siguieron golpeando, me desmayaron varias veces. Perdí la noción del tiempo por completo, me amarraron con manos hacia atrás y siguieron golpeándome, se metieron tres sujetos que nunca los identifiqué por estar con una capucha en la cabeza. Como estaba amarrado, ellos me pusieron contra una mesa y comenzaron a violarme, terminó uno y luego el otro, y como yo no me dejaba. Comenzaron a golpearme nuevamente, perdí el conocimiento, me levanté y me miré sin pantalón, me volvieron a golpear, ya no me podía ni mover, (no precisó días) regresaron y vuelven a violarme. También me asfixiaban en un balde de agua con el objetivo que dijera donde estaba (en referencia a un supuesto robo del zonal de Jinotepe) se lee en el informe.

Las torturas contra los presos políticos en las cárceles de Nicaragua son un delito establecido en las leyes nacionales e internacionales, que se comete todos los días en el país desde que son detenidos ilegalmente los participantes de las protestas civiles.

