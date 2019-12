Madre de preso político: "Chayo saca a todos nuestros presos políticos sino te vamos a joder la vida"

"Chayo saca a todos nuestros presos políticos sino te vamos a joder la vida" fue el contundente mensaje que Dora Inés Chavarría madre del preso político Francisco Julián Narváez mando un a Rosario Murillo.

Dora Inés, es madre también del niño con VIH con quien participo en una huelga de hambre junto a otros familiares políticos el pasado 19 de noviembre, en ese momento denuncio que por ser hermano de Francisco Narváez se le ha negado el tratamiento en el hospital infantil La Mascota.

El video se ha hecho viral en las redes sociales, una vez que fue publicado por 100% Noticias, en el Chavarría le dice a Rosario Murillo “vos decís que no te sigamos jodiendo, si vos nos prometes una navidad sin presos políticos, no te seguiremos jodiendo, estás jugando con nosotros, sacaste a 10 pero no son reos políticos, uno es el reo político y todavía va juicio y no tiene libertad”

Dora ha resistido y a pesar del cansancio y sufrimiento, ha mantenido firme su lucha para ver a su hijo y al resto de secuestrados libres, “yo no te tengo miedo, ni a tus turbas, ni a la policía, soy una de las madres que tuvo en la catedral haciendo huelga de hambre y a mí no me da miedo” advirtió esta madre.

