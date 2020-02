Fredrych Castillo, uno de los sobrevivientes del ataque a la Divina Misericordia ya no aguanto más la represión, el asedio y hostigamiento por parte de la dictadura a través de sus cooperadores como paramilitares y la policía sandinista y tuvo que exiliarse en Brasil este fin de semana.

Este lunes en el programa 100% Entrevistas conversó con Lucía Pineda Ubau más a fondo sobre los motivos de su exilio y sobre todo que papel jugara fuera de Nicaragua.

Su casa en Estelí se había convertido en una cárcel donde su vida y la de su familia corrían peligro por las agresiones físicas que recibían y daños a su propiedad como morterazos y pintas en las paredes de su casa.

“No podía salir, no podía recrearme, estudiar o hacer ninguna actividad física, ya que siempre que salía era perseguido, teníamos policías, paramilitares afuera de nuestras casas, y eso afecta la moral” dijo Castillo.

En Brasil dice que continuara haciendo activismo desde las redes sociales y que su regreso es incierto, a corto plazo no es una opción, porque teme ser asesinado por la dictadura.

“Regresar a Nicaragua no es una opción, yo Salí de Nicaragua porque corría peligro, y sigue corriendo peligro si llego a Nicaragua, hasta podrían asesinar a mi familia y si regresamos es hasta cuando no haya frente sandinista y cuando haya justicia y democracia” aseguro este joven oriundo de Estelí.

Por otro lado, manifestó que la juventud esta cansada de tanta persecución y desanimada porque considera que sus ideas no han sido tomadas en cuenta por algunos sectores que están involucrados en esta lucha.

“El hecho que éramos estudiantes jóvenes no significa que no son capaces y que perdieron todo por integrar a esta lucha y tiene la capacidad, pero esos espacios son cerrados, totalitarios donde no podíamos aportar ideas, fuimos desestimados, nuestro espacio era para llenar un cupo, estamos acostumbrados al caudillismo, debemos de aprender a criticar y fiscalizar” explicó Castillo.

Después de su excarcelación decidió quedarse en Nicaragua activismo social pero debido a esta represión dice que no tuvo otra alternativa que cuidar su vida.

