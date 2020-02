El pasado fin de semana se celebró la boda eclesiástica de Camila Ortega Murillo, hija del dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo, la cual generó polémicas en las redes sociales porque se trata de la hija del “presidente de los pobres” en Nicaragua, algunos seguidores se preguntaban ¿Cuánto costó el vestido y el festín de la Camila Ortega Murillo al pueblo de Nicaragua?.

“Se está casando a costilla del pueblo, a ellos no les está costando esa boda”, “Todo el dinero derrochado sale de las arcas del estado, de regreso al somocismo”, “Y los ataques a la burguesía quedaron en el pasado? esta es nuestra nueva burguesía,ahora no es pecado ser burgués” fueron algunas de las críticas de los seguidores, las cuales giraban entorno a la lujosa boda de la hija del dictador Ortega Murillo.

Otros dirigieron sus comentarios al doble discurso del régimen Ortega Murillo que utiliza a los trabajadores del Estado y fanáticos para asistir a marchas populistas para permanecer en el poder. “ No llegó el pueblo a la boda, sólo gente de la alta sociedad, el pueblo es para las rotondas, marchas, caravanas, etc. ahí no pueden participar es otra esfera social, pura mentira su discurso de arriba los pobres mientras ellos más ricos” expresó una ciudadana en redes sociales, otros los compraban con la nueva realeza nica “Existe más desigualdad en países pobres que en los ricos y se notan más los privilegios para unos cuantos en estos países bananeros tercermundista”

Desde que Ortega Murillo llegaron al poder en el 2007, empezaron a acumular una fortuna incalculable, con la adquisición de empresas de todo tipo que van desde canales de televisión hasta hacerse de la cadena de distribución de hidrocarburos en el país.

Camila Ortega Murillo fundó la plataforma “Nicaragua Diseña” que recibe fondos estatales,aunque no existen cifras oficiales debido a que el régimen restringe el acceso a la información pública. La hija de Ortega recientemente ocupó un puesto público al ser nombrada por sus padres como la encargada del Ministerio de “Economía Creativa”

Camila contrajo nupcias con el empresario Noé Salas Cisneros es un empresario, que posee un máster en Economía Agrícola en la Universidad de Hohenheim en Alemania.