La Ministra del Ministerio de Salud de Nicaragua, Carolina Dávila aseguró que hasta el momento en el país, sólo se reporta un caso de coronaviru, esto dos días después desde que se reportó el primer paciente confirmado con Covid-19.

Dávila informó que el paciente se encuentra en condición estable “Gracias a Dios nos referían que se encuentra sin fiebre; presenta solo los síntomas leves como un catarro común, pero continúa bajo el cuidado médico especializado en la sala que está designada para su atención”, señaló la Ministra.

Además expresó, que el MINSA continúa trabajando en la visita diaria de los contactos que tuvo este paciente, “y estamos viendo en su seguimiento que están asintomáticos, no presentan síntomas y vamos a continuar haciendo las visitas y el seguimiento hasta cumplir los días estipulados para su control”.

En la conferencia de prensa llamó la atención que la ministra de salud manifestó que mantienen vigilancia en los nexos epidemiológicos y que en los hospitales se fortalecen los protocolos siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a pesar que fuentes médicas informaron a 100%Noticias que en los centros hospitalarios se prohibió uso de tapabocas para "no alarmar" a la población.

El periodista Wilfredo Miranda de Confidencial reportó en su cuenta en twitter que los trabajadores de la salud en el Hospital Alemán se encuentran preocupados por la prohibición del uso de mascarillas.

