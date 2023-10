Enrique Sáenz: Dos obras para la posteridad del ex presidente Enrique Bolaños

Por lo general, los legados imperecederos de quienes llegan a ocupar la presidencia de la república, se construyen durante el ejercicio de la presidencia. En el caso de #Nicaragua es extremadamente difícil dejar legados presidenciales para la posteridad, porque el que asume el poder, casi siempre adopta de inmediato la política destructiva de abolir, denigrar o demoler las realizaciones del gobierno precedente.

En este sentido, el caso del ingeniero Enrique Bolaños Geyer es singular. Los principales legados que está dejando para la posteridad, los ha construido como ex presidente, como ciudadano. Y no es exageración utilizar la calificación de legados para la posteridad, porque sus obras recientes tienen un valor que habrán de reconocer y apreciar cada vez más las generaciones venideras.

Lea Más: Eurodiputado José Ramón Bauzá denuncia mentiras del régimen Ortega Murillo sobre covid-19

La primera de estas obras es la biblioteca digital Enrique Bolaños. Miles y miles de valiosos documentos, revistas y libros al alcance de cualquier interesado, sin ningún costo. Escritos de destacados autores nacionales, documentos, leyes, Gacetas, Constituciones, Tratados, estadísticas, estudios. Y algunas colecciones completas de publicaciones sobre nuestra historia que no pueden encontrarse en otros sitios. Por ejemplo, allí están todos los ejemplares de la Revista Conservadora, todos los ejemplares de la llamada Colección Somoza. En fin. Un verdadero tesoro. Edificado con perseverancia, acuciosidad y devoción. Soy testigo presencial de esa devoción. Las generaciones actuales y las generaciones futuras disponen de una fuente permanente de conocimiento.

El otro legado de don Enrique es el libro sobre la Historia de Nicaragua que tituló “La lucha por el poder. El poder o la guerra”. 500 páginas nos ha entregado el expresidente con un relato documentado sobre los aconteceres en nuestro país desde 1821, año de nuestro nacimiento como nación independiente, hasta el año 2006.

Se equivocan quienes piensen que se trata de una obra discursiva o retórica. De ningún modo. Se trata de un trabajo de investigación fundamentado en datos y documentos históricos, así como referencias de obras de reconocidos historiadores, nacionales y extranjeros. Naturalmente, como toda obra de historia el autor imprime su propia perspectiva.

No Olvide Leer: Persisten ejecuciones extrajudiciales contra campesinos en Nicaragua

¿Qué motivos tuvo el expresidente para dedicar largas horas a lo largo de varios años para escribir sobre la historia de nuestro país?

Dejemos que nos lo diga él mismo:

“Porque Nicaragua me importa, me he atrevido a escribir este libro sobre la incesante lucha violenta fratricida por el poder político, tema que considero como el principal causante de haber llevado y mantenido a Nicaragua, por muchos años de su vida independiente, hasta hoy, en el último lugar como el país más pobre de América Latina”.

Y agrega el autor: “El mirar el pasado no es para averiguar cómo podemos cambiarlo, el pasado es inalterable, sino para derivar lecciones de nuestras actuaciones que nos sirvan de guía en futuras decisiones para futuras acciones…quien no sabe de dónde viene y dónde está, no sabe a dónde ir, y no llegará a ninguna parte”.

Recordar y aprender esas lecciones es esencial para salir del atolladero en que nos encontramos.

Para que tengamos una idea de lo accidentado de la historia que hemos vivido, en el libro se sostiene que entre 1838, año de nuestra proclamación como estado unitario y soberano, hasta el 2007, en 170 años se han producido 111 cambios de gobierno. Se han decretado 52 amnistías por delitos políticos.

¿Cuáles han sido las causas?

Don Enrique atribuye la principal responsabilidad al caudillismo y las ambiciones de poder. Nos dice lo siguiente:

Lea También: Impacto económico del coronavirus ha provocado que más de 58.000 nicaragüenses regresen al país

“La historia evidencia que la conducta que revelan los caudillos o dirigentes de partidos políticos en su búsqueda del poder los convierte en hombres que empobrecen en todo aspecto, a todos en el país, por estar al acecho del sillón del poder…Quieren el poder político para atornillarse de por vida en el sillón del poder” y…como el asaltante, también quedarse con el producto del atraco.

Por supuesto, la larga cadena de conflictos tiene un costo altísimo. Y aquí tomamos otra cita del libro:

“…en 1950 el producto per cápita de Nicaragua era similar al de Taiwán, al de Costa Rica y al de Panamá. En el 2015, el PIB per cápita de Taiwán 22 mil dólares, costa rica once mil 200, panamá 13300 ¿y Nicaragua? 2100.

El caudillismo y las confrontaciones nos han salido caros.

Nunca está de más repetir: el pueblo que ignora su historia está condenado a repetirla. El Ingeniero Bolaños, con su libro, también deja una aportación imperecedera.

La familia del expresidente informó que don Enrique se encuentra severamente afectado de salud. Nosotros nos unimos a las plegarias por su recuperación porque todavía tiene mucho que aportar a la democracia y a la prosperidad de nuestro país.

Leer más: Daniel Ortega en acto del 41 aniversario del Ejército de Nicaragua

Quisimos también rescatar este escrito que compartimos aquí, en Vamos al Punto, hace algunos años, como un reconocimiento al esfuerzo del Expresidente por estas dos obras construidas para la posteridad.

Queremos también invitar a que correspondamos a esos empeños y hagamos el intento de adentrarnos en la historia de nuestro país. Solo conociéndola encontraremos la fuerza, la inspiración y sobre todo la ruta para edificar un nuevo camino de concordia, justicia, libertades y prosperidad compartida.