PLC afirma que Alianza Cívica maneja dos discursos

El Partido Liberal Constitucionalista PLC, reaccionó a la decisión que tomó la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que informó que no firmaran el documento de estatutos que se discutió en la Mesa Multisectorial de la Coalición Nacional.

En el comunicado, la Alianza Cívica señala que el documento “requiere más tiempo para su discusión y ratificación definitiva”. Al mismo tiempo, expone que le preocupa que el PLC, esté envuelto en un litigio dentro de sus filas “fueron designados cargos directivos sin seguir un proceso de participación democrático”, pese a que los estatutos demandan métodos democráticos a las organizaciones integrantes.

Al respecto, el PLC señaló que la Alianza Cívica maneja un doble discurso y lamentan que la organización prefirió ventilar la situación públicamente y no buscar una solución a lo interno, “sabiendas que las pláticas en el seno de la Mesa Multilateral han sido de total franqueza y sinceridad entre los miembros no tuvo la confianza de tratar los temas que según expresan en su comunicado no les permiten firmar el Estatuto”.

Según el PLC, en las últimas semanas de reuniones en la Mesa Multisectorial, la ACJD pidió más tiempo “para analizar y validar con sus estructuras el documento antes de poder firmar y en ningún momento, aunque en repetidas ocasiones se les consultó, mencionaron otro impedimento para firmar más que el tiempo”, reza el comunicado del PLC

La Coalición Nacional está conformada por siete organizaciones opositoras que trabajan en la construcción de una Coalición Nacional opositora, para enfrentar a Daniel Ortega en un eventual proceso electoral en 2021.

Las organizaciones integrantes son la Alianza Cívica, la UNAB, el Partido Restauración Democrática (PRD), el Movimiento Campesino, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Yatama y Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN). El próximo 25 de junio se espera que todas a excepción de AC firmarán la Unidad en Coalición Nacional.