Una fuerte división existe en la Alianza Cívica por lo que algunos de sus miembros llaman "imposición" de los empresarios al haber decidido posponer la firma de los estatutos de la Coalición Nacional, confió una fuente a 100% Noticias.



100% Noticias habló vía telefónica con el doctor Carlos Tunnerman, coordinador de la Alianza Cívica, quien aseguró que la decisión fue tomada por unanimidad de los miembros presentes. El único sector ausente fue el movimiento campesino.



"A la reunión que se tomó esta decisión no estaban presentes a pesar que estaban convocados, ellos debieron estar presentes, yo te puedo decir que la alianza civica toma sus decisiones de acuerdo con lo que conviene a la Alianza cívica no estamos al servicio de intereses de otra clase, mas que Nicaragua primero" dijo Tunnerman.



Para el analista y ex presidente de Hagamos Democracia Luciano García el gran capital "no ha podido hacer en la Coalición, lo que hicieron en la Alianza, que la controlan y donde tienen mucha influencia, no así en la Coalición".

"No es cierto, el gran capital no domina la alianza cívica. La alianza cívica está formada por sector estudiantil, sector de los campesinos, el sector de los académicos, el sector laboral, vos te imaginas sectores de ese tipo le estén siguiendo el juego al gran capital" respondió Tunnerman



100% Noticias supo, que el sector empresarial dentro de la alianza ya tenía preparado el comunicado donde cuestionan al PLC por prácticas antidemocráticas dentro del partido político.



"No es una excusa, nosotros sabiamos lo que el plc ha sido en su historia y como ha sido manejadoo y la costubre del dedazo, pero como habia el compromiso en la proclama hemos visto al PLC como costumbre del dedazo a lo interno, pero como había el compromiso en la proclama y además recientemente en la multilateral se aprobaron los estautotos con el voto favorable del PLC, nosotros pensamos que eso era un giro en la forma de hacer politica del plc que iba a respetar pues lo acordado en la multilateral" argumentó el directivo de la Alianza cívica.

El Presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán, dijo a Nicaragua investiga que la Alianza cívica los quiere sacar de la coalición, pese a que los invitaron. En una nota de prensa, el partido liberal constitucionalista expresó que "en las últimas reuniones de la Mesa Multilateral la Alianza civica a través de sus representantes mencionaron que necesitaban más tiempo para analizar y validar con sus estructuras el documento antes de poder firmar y en ningún momento, aunque en repetidas ocasiones se les consultó, mencionaron otro impedimento para firmar más que el tiempo, razón por la cual nos sorprende que la Alianza haya preferido ventilar esta situación públicamente y no buscar una solución a lo interno de la Mesa Multilateral"



¿Ustedes no quieren que esté el PLC entonces ahora, lo invitaron y no quieren que esté el PLC?, preguntó a Tunnerman, 100% Noticias.

"Nosotros invitamos al PLC, nosotros queremos que esté el PLC y le quiero decir que en las bases del PLC y en las zonas rurales del pais y muchas ciudadades, por ejemplo en reuniones que tuvimos en directivas de la Alianza Cívica en tres departamentos del paós, ellos nos informaron ue militantes del plc y militantes de ciudadanos por la libertad estaban de acuerdo en que se formara la coalición nacional... Nostoros queremos que este el PLC pero que cumpla que ha aprobado en la multilateral" insitió.

Las Estructuras de la Alianza Cívica en 10 departamentos del país exigieron en un comunicado a la cúpula de la organización a no demorar más la firma de los estatutos de Coalición Nacional.

"Nosotros reiteramos que seguimos siendo miembros de la Coalición Nacional que seguiremos trabajando por el fortalecimiento de la Coalición Nacional, el que tiene la pelota en la mano es el PLC" manifestó Tunnerman.

Mientras la Alianza Cívica no firme los estatutos de la Coalición, los otros seis integrantes de la multilateral conformarían un Comité Nacional y quien no firme no sería parte de dicho comité.

El artículo 20 de los estatutos de la Coalición dice que "El presente documento constitutivo y estatutario de la Coalición Nacional, en lo sucesivo denominado Estatutos, entrará en vigencia entre las organizaciones que integraron la Mesa Multilateral, con la firma de al menos 2/3 de los representantes de las organizaciones descritas en el artículo primero del presente Estatuto, quedando abierta a la firma al resto de las organizaciones que deseen adherirse y/o incorporarse a ella, entrando para estas en vigencia en el orden en que lo vayan suscribiendo".

Meses atrás el empresario Michael Healy, aseguró que cada vez que conversaban con CxL observaba que "hay más sinergia" en las posiciones de ambas agrupaciones y el objetivo era seguir trabajando para que se puedan convertir en una opción electoral.



¿En fin cómo quedan con doña kitty Monterrey, habia un sector de la alianza, que andaba buscando el paraguas de CxL , cómo queda esa relación?, consultó 100% Noticias a Tunnerman, quien argumentó que "tal vez no se ha comprendido que la Alianza cívica tiene una alianza muy suigéneris con CxL y le digo muy suigéneris porque ellos están en contacto con nosotros, tenemos reuniones frecuentes de delegaciones oficiales de la Alianza con la directiva de CxL porque los consideramos aliados, compartimos muchas cosas y muchos principios, pero ellos no han querido entrar a Coalición Nacional" señaló Tunnerman.



La Coalición Nacional fue convocada por la Alianza Cívica y la Unidad Nacional azul y blanco, a este llamado acudieron el PLC, PRD, YÁTAMA, FDN y Movimiento Campesino.