Michael Kozak asegura que en reunión con oposición abordaron "alternativa democrática unificada"

El Subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, aseguró que es importante “crear una alternativa democrática unificada” tras sostener una reunión con miembros de la Alianza Cívica, Unidad Nacional y Movimiento Campesino, organizaciones que integran la Coalición Nacional.

“Abordamos sus importantes esfuerzos por crear una alternativa democrática unificada con visión esperanzadora para el futuro de Nicaragua” escribió Kozak en su cuenta oficial en twitter.

Kozak también compartió en sus redes un informe de la Oficina del Hemisferio occidental sobre las acciones que Estados Unidos ha implementado contra el régimen de Daniel Ortega desde el 2018 a la fecha y destacan que han sancionado a 22 funcionarios, allegados y familiares del dictador.

"Apoyo de Estados Unidos para el retorno a la democracia en Nicaragua " bajo ese título el departamento de Estado explica la vía para que Nicaragua tenga "un futuro más brillante para los nicaragüenses".

¿Cómo podemos lograrlo? pregunta el Departamento de Estado.

Uniéndose a otros en la comunidad internacional, incluida la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, para exigir que el régimen nicaragüense implemente las reformas electorales necesarias para unas elecciones libres y justas.

Presionando por la plena restauración de las libertades civiles, incluida la libertad de expresión y asociación. No se pueden celebrar elecciones auténticamente libres y justas en una atmósfera de represión con más de 80 presos políticos detenidos arbitrariamente.

Apoyar a las organizaciones cívicas nicaragüenses que presionan por el respeto de los derechos humanos y exigir el acceso de las organizaciones internacionales de derechos humanos para monitorear las condiciones sobre el terreno.

El documento es firmado por el secretario de Estado Mike Pompeo.

Fue bueno comunicarme nuevamente con algunos de los líderes de la oposición de @AlianzaCivicaNi, @UnidadNic y @de_campesino con quienes @Secpompeo y yo nos reunimos en Costa Rica el año pasado. — Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) August 12, 2020

Al respecto, Mario Arana de la Alianza Cívica manifestó que el diplomático mostró su preocupación por la paralización de la Coalición Nacional "hacernos notar la importancia que en el país pueda haber unidad para realmente empujar la agenda de reformas democráticas electorales y por supuesto las futuras elecciones, ese era el mensaje fundamental" aseguró Arana.

En un comunicado, la organización señaló que se abordaron temas de interés común, como el avance de la unidad de los sectores democráticos del país agrupados en la CN y la lucha por establecer condiciones para unas elecciones libres “La reunión fue un respaldo a la sociedad civil representada en las delegaciones presentes, en su objetico de equilibrar su presencia en la CN y evitar que los partidos políticos hegemonicen las decisiones de interés nacional” reza el comunicado de la Alianza Cívica.

Mientras tanto, el líder del Movimiento campesino Medardo Mairena informó a 100% Noticias que Estados Unidos les hizo un llamado a resolver las diferencias "resolvamos nuestras diferencias y nos mantengamos unidos en la Coalición, es un respaldo a la Coalición y van a mantener la presión internacional a los violadores de derechos humanos", precisó.

Según Tamara Dávila del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), manifestó que en el encuentro con el Subsecretario de Estado les hizo un llamado a empujar la unidad “lo digo con todas sus letras, sin caer en discursos que nos arrinconen, discursos de izquierda y derecha lo dijo claramente que ese no es el momento para Nicaragua, que el rol que tenemos estas tres organización es empujar la salida de Ortega por la vía cívica y no atrincherarse en discursos que no nos permiten avanzar”.