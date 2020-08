Michael Healy llama a empresarios a estar listos ante un eventual diálogo con Daniel Ortega

El empresario y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Michael Healy, plantea la necesidad de una negociación político-económico con el régimen de Daniel Ortega para superar la crisis política en Nicaragua.

En una entrevista matutina en Acción 10, Healy señaló que de ser electo presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) se encargaría de crear una estrategia para mitigar el impacto de las empresas que están cerrando y buscar cómo generar empleos “Yo soy creyente que tienen que haber dos comisiones, no puedes abandonar el tema político como derechos humanos, presos políticos, retorno de exiliados y una mesa económica las dos paralelamente caminando para buscar una solución”, indicó.

Michael Healy, plantea la necesidad de una negociación con Ortega para superar crisis política en Nicaragua. Diversos sectores del país lo ven como un intento para negociar un nuevo pacto entre los empresarios y el régimen. ¿Coincide la propuesta para democratizar el país? — Emiliano Chamorro Mendieta (@EmilianoCHM69) August 22, 2020

“Si llego a ser presidente lo primero que haría es llamar a un diálogo, un diálogo interno del sector empresarial e invitar a los informales, pymes, cámaras binacionales y tener un diálogo abierto, un sector empresarial unificando, para crear esta estrategia, (...) entre todos unidos podemos crear una estrategia empresarial para mitigar el impacto de quiebre de las empresas (...) Hay que buscar cómo unificar a todo el sector empresarial formal e informal para buscar una estrategia y estar listos ante un llamado eventual de un acuerdo político y económico en este país”, dijo Healy.

Más de lo mismo. Qué lástima. Me parecía simpático e inteligente, pero parece que le interesa más el recupere de lo confiscado, que la democracia en el país. https://t.co/gZgYRGVx3K — Sofía Montenegro (@Montesof) August 22, 2020

Respecto a la Coalición Nacional, el empresario criticó a la organización y considera que “no cree que vaya a funcionar”. Healy dejó entrever que el partido Ciudadanos por la Libertad (CXL) es única opción porque supuestamente “no está secuestrada”

“La coalición no tiene casilla, el PRD no tiene base y tenés la otra casilla que es la del PLC que está en litigio, la casilla del PLC está igual que como estaba la casilla del PLI hace muchos años (...) montarte en la casilla del PLC significa que estás secuestrado, montarte en la casilla del PRD es muy difícil porque no tiene estructura y yo creo que la Iglesia Católica ha jugado un rol fundamental y a mi criterio como católico apostólico, no creo que la iglesia estaría contenta que fuéramos en una casilla de los protestantes me explico, es bien complicado” manifestó.

Para el sector empresarial, la única casilla viable es la de CXL “Esa es una opción que tenemos ahí la casilla de Ciudadanos por la Libertad, es la única casilla que nos asegura que vamos a tener una ruta clara, que no vamos a ser secuestrados, hoy por hoy es la única porque las otras que te menciona una está secuestrada y la otra no no tiene estructura”, señaló.

Por otro lado, el empresario considera que desde la insurrección cívica en 2018, el régimen de Daniel Ortega no da muestras de renunciar “el gobierno del presidente Ortega y su señora esposa Rosario Murillo en ningún momento han dado señales que van a renunciar, hay que estar claro en esto, hay que aterrizar verdaderamente que se puede hacer”.