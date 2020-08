Medardo Mairena: "el movimiento campesino les estorba" al rechazar declaraciones de Juan Sebastián Chamorro

Medardo Mairena del Movimiento Campesino rechazó las acusaciones de Juan Sebastián Chamorro de la Alianza Cívica que señaló que el Movimiento Campesino es aliado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en la Coalición Nacional.

“El movimiento campesino es un aliado del Partido Liberal Constitucionalista, prácticamente no habido votación que no se haya plegado al PLC, esto no es una opinión, estoy dando un dato de los registros de secretaría que reflejan que siempre a las mociones del PLC se le suma el Movimiento Campesino incluyendo el tema del inclusión de los jóvenes que votó en contra” expresó Chamorro en el Programa Café con Voz de Luis Galeano que se retransmite en 100% Noticias.

Al respecto, Mairena desmintió a Chamorro y argumentó que las “descalificaciones” fueron las que motivaron al Movimiento Campesino a salirse de la Alianza Cívica.

“Las acusaciones de Juan Sebastián Chamorro ayer, son falsas de toda falsedad, creo que son una de las razones que nos están dando el día de hoy por las cuales nosotros nos salimos de la Alianza, el Movimiento Campesino les estorba porque nosotros no vamos a permitir que hagan negocio por debajo de la mesa, no vamos a permitir que sigan la misma tradición de siempre, no me asustan verla acusaciones, por qué esa es la política tradicional”, manifestó Mairena este miércoles en el Programa Impacto 540 de Radio Corporación.

En la entrevista, Medardo aseguró que se han realizado algunas encuestas en las que Mairena sobresale y que aparentemente esto incomoda los “intereses” de ciertas personas “los políticos atacan a otras personas para bajarle el perfil y la incomodidad ha sido porque Medardo ha salió bien en las encuestas, yo ni siquiera he pagado una encuesta y si pusieron mi nombre ahí y la gente confía en mí, hay que darle el beneficio al pueblo y agradecerle al pueblo. Yo no tengo la culpa que haya salido bien en las encuestas para que ahora me estén atacando con el fin de bajarle de bajarle el perfil a Medardo Mairena o bajarle el perfil al Movimiento Campesino con acusaciones hacia mi persona falsas de toda falsedad que el movimiento tiene acuerdos con partidos políticos”, argumentó el líder campesino.

Mairena también rechazó las declaraciones del universitario Lesther Alemán quien señaló al MC de supuestamente obstaculizar la integración de los jóvenes a la Coalición Nacional. Al respecto Mairena expresó que siempre han apoyado a los jóvenes y les pidió ocupen la silla que se habilitaron para ellos “Yo desearía que los que están dentro de la Coalición y tienen esos espacios en los medios de comunicación a diario dijeran la verdad (...) nosotros hacemos el llamado a deponer intereses y en realidad a ser sinceros y digamos la verdad al pueblo de Nicaragua, si en realidad es cierto que están como la disposición para que podamos unificarnos todos. Lesther Alemán que asuma su silla y que desde adentro podamos plantear, no es correcto decir que nosotros estamos en contra de ellos cuando la silla está desocupada, no la han ocupado porque no querido”, reiteró.

En el programa Café con Voz, Juan Sebastán Chamorro también señaló debilidades en la Coalición Nacional y lo comparó con un vehículo que le “están fallando las ruedas” y recordó que la Alianza Cívica advirtió que eso pasaría “le está fallando el combustible por posiciones que son muy lejanas a las que originalmente teníamos. Una coalición democrática, incluyente y balanceada, lamentablemente invitamos algunos actores políticos que demostraron que no son ni democráticos ni balanceados. El tiempo le está dando la razón a la Alianza Cívica nosotros vimos los problemas y estas son las consecuencias. Ha llegado el momento de reemplazar efectivamente para buscar un buen balance dentro de la oposición”, explicó.